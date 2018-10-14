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17:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Россию охватил танцевальный челлендж (видео)

Работники офисов, студенты и школьники в России массово принимают участие в новом челлендже Skibidi. Идея его в том, чтобы танцевать без остановки в будничных ситуациях.

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Участники снимают свои танцы на видео и публикуют в соцсетях с тегом #skibidichallenge.

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Начало челленджу положила группа из Санкт-Петербурга Little Big. 5 октября они презентовали клип «Skibidi», в котором все повторяют необычные танцевальные движения.

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В видео снялись не только участники группы, но и популярные блогеры: Моргенштерн, Эльдар Джарахов, Данила Поперечный, рэпер GONE.Fludd и другие. Музыканты предложили россиянам поддержать челлендж. Через 10 дней после выхода клипа его посмотрели более миллиона человек.

Популярности челленджу добавил и ведущий Иван Ургант, который спародировал танец в шоу «Вечерний Ургант».

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