Россию охватил танцевальный челлендж (видео)
Работники офисов, студенты и школьники в России массово принимают участие в новом челлендже Skibidi. Идея его в том, чтобы танцевать без остановки в будничных ситуациях.
Работники офисов, студенты и школьники в России массово принимают участие в новом челлендже Skibidi. Идея его в том, чтобы танцевать без остановки в будничных ситуациях.
Участники снимают свои танцы на видео и публикуют в соцсетях с тегом #skibidichallenge.
Начало челленджу положила группа из
В видео снялись не только участники группы, но и популярные блогеры: Моргенштерн, Эльдар Джарахов, Данила Поперечный, рэпер GONE.Fludd и другие. Музыканты предложили россиянам поддержать челлендж. Через 10 дней после выхода клипа его посмотрели более миллиона человек.
Популярности челленджу добавил и ведущий Иван Ургант, который спародировал танец в шоу «Вечерний Ургант».
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