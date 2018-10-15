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12:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Расцвел самый большой и жутко пахнущий цветок в мире (фото)

Он цветет всего два дня.

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В Королевских ботанических садах Кью в Лондоне расцвел аморфофаллус титанический — не только самый крупный, но и самый отвратительно пахнущий цветок в мире.

Оба этих рекорда зафиксированы в Книге рекордов Гиннесса.

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Цветет аморфофаллус титанический всего два дня. Огромный цветок достигает 3 метров в высоту, он бордового цвета внутри и зеленого снаружи. Аромат великана напоминает смесь тухлых яиц и тухлой рыбы.

Подземная часть растения — это гигантский клубень массой до 50 кг. В странах Индокитая его используют в пищу.

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Цветок был открыт в 1878 году в лесах на Западной Суматре. Однако в дикой природе люди практически истребили его. Сейчас Amorphophallus titanum разводится в основном в ботанических садах.

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