Расцвел самый большой и жутко пахнущий цветок в мире (фото)
Он цветет всего два дня.
Он цветет всего два дня.
В Королевских ботанических садах Кью в Лондоне расцвел аморфофаллус титанический — не только самый крупный, но и самый отвратительно пахнущий цветок в мире.
Оба этих рекорда зафиксированы в Книге рекордов Гиннесса.
Цветет аморфофаллус титанический всего два дня. Огромный цветок достигает 3 метров в высоту, он бордового цвета внутри и зеленого снаружи. Аромат великана напоминает смесь тухлых яиц и тухлой рыбы.
Подземная часть растения — это гигантский клубень массой до 50 кг. В странах Индокитая его используют в пищу.
Цветок был открыт в 1878 году в лесах на Западной Суматре. Однако в дикой природе люди практически истребили его. Сейчас Amorphophallus titanum разводится в основном в ботанических садах.
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