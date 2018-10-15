Как выглядит норвежский город, который освещается зеркалами
Шесть месяцев в году здесь нет солнечного света.
Шесть месяцев в году здесь нет солнечного света.
Жители норвежского городка Рьюкан, который находится в долине Вестфьорддален в губернии Телемерк, столетиями были вынуждены по полгода жить в темноте. Дело в том, что город с населением около трех с половиной тысяч человек, расположен в низине между гор. С сентября по март солнце проходит так низко, что едва достает до вершины этих самых гор, а вот на Рьюкан его света уже не хватает.
Потому местные жители, чтобы хоть немного застать солнце, были вынуждены подниматься на вершину горы с помощью канатной дороги, специально построенной для этих целей.
Но все изменилось в 2013 году, когда на вершине горы были установлены три зеркала площадью по 17 квадратных метров. Каждые 10 секунд они меняют свое положение, следуя за солнечными лучами и отражают свет на центральную площадь города, освещая примерно 600 квадратных метров. Так что теперь местным жителям, чтобы погреться на солнышке, больше не нужно подниматься в горы, а достаточно просто прийти в центр Рьюкана.
Кстати, идея с зеркалами не нова. Такую возможность рассматривали инженеры еще сто лет назад, но тогда ее реализация была невозможна по техническим причинам.
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