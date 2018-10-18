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07:25 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядят лучшие отели на деревьях (фото)

Они воплощают детскую мечту.

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Treehotel, Швеция

Отель в сосновом лесу в Лапландии имеет несколько номеров на выбор: можно пожить в летающей тарелке, «гнезде», кабинке, потрясающем зеркальном кубе и не только. Несмотря на то, что отель расположился в удаленном месте, здесь есть телевизоры, интернет и все современные удобства.

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Tranquil Resort: Kerala, India

Отель расположен прямо посреди кофейной плантации в окружении тропических лесов на севере штата Керала. Домики построены на огненных деревьях, стволы и ветви которых растут прямо сквозь крышу зданий. А сам отель построен из местного кофейного дерева.

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Hapuku Lodge, Новая Зеландия

Отель вблизи города Каикоуры на Южном острове является частью семейного бизнеса. Его владельцы переехали в этот регион, чтобы развивать зеленый туризм. Отель пользуется популярностью у любителей серфинга.

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Secluded Intown Tree house, США

В американском штате Джорджия можно снять в аренду домик на дереве, спроектированный бывшим исполнительным директором Greenpeace Питером Бахутом. В помещении три люкса, соединенные деревянными мостиками. Вся мебель здесь винтажная, а для строительства были использованы материалы из разрушенных зданий. Например, 80-летние окна раньше стояли в масонском зале в Южной Каролине.

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Хотя дом и спрятан среди деревьев, до центра Атланты отсюда можно добраться пешком всего за несколько минут. В 2016 году Secluded Intown Tree house был признан самым популярным жильем года по версии Airbnb.

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Giant Chiangmai, Таиланд

Недорогой отель расположен в горах в 45 минутах езды от города Чиангмай. Он работает по системе «кровать и завтрак». Здесь на одну или две ночи останавливаются путешественники, которые исследуют Таиланд самостоятельно. Бюджетные номера, местная кухня и неповторимые горные пейзажи — так характеризуют отель постояльцы в своих отзывах.

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