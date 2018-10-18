Какие перелеты из российских городов наиболее протяженные

1. Москва — Лос-Анджелес
Первая строчка рейтинга: в настоящее время это самый долгий рейс из Москвы (Шереметьево) и России вообще. Перелет в Город Ангелов занимает, согласно расписанию, 12 часов 50 минут. Намного быстрее Чкалова, в 1937 году достигшего США за 63 с лишним часа, да и условия куда более комфортные.
В LA и его окрестностях не забудьте сфотографироваться на фоне легендарной надписи HOLLYWOOD на склоне горы или в обнимку со спасателями Малибу, погуляйте по Даунтауну и Чайнатауну, оторвитесь в Венисе — квартале фриков.
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2. Москва — Гавана
В силу непрямой конфигурации воздушных коридоров перелет занимает почти столько же времени, сколько и в Калифорнию. От 11 до 12,5 часов в воздухе, через всю Европу и Атлантику — на знаменитый пляж Варадеро, с которым гармонирует коктейль «Куба либре» и древние американские лимузины, до сих пор разъезжающие по гаванским улицам.
Стоит заглянуть в сигарную мастерскую и купить ароматный хэндмейд: то есть как раз не хэнд, кубинки скручивают сигары на бедре. Зайдите в переулок Эмпедрадо: по мнению Эрнеста Хемингуэя, здесь делают лучший в мире мохито. Посетите и скромный коттедж писателя, где он создавал «По ком звонит колокол» и «Старик и море». Второе — как раз про Кубу.
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3. Хабаровск — Сочи
Именно этот маршрут считается самым протяженным внутри России — по крайней мере, по расстоянию. Трассы между Дальним Востоком и Москвой все же короче: буквально на сотню километров. Летают (от 11 до 13 часов в зависимости от самолета и погоды) этим рейсом на 99% хабаровчане и их соседи: на традиционные российские «юга», к солнцу, морю, домашнему вину, адским ценам, дельфинам, горам, сочинке с прикупом, пальмам, флирту и олимпийским объектам. Ну, и домой тем же маршрутом, оставляя в салоне лепестки магнолий и аромат сочинских фруктов.
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4. Новосибирск — Пхукет
Входит в список самых протяженных маршрутов крупных международных авиакомпаний. Девяти-десятичасовой перелет при ясной погоде сам по себе доставляет фантастическое удовольствие, особенно зимой. Сначала под крылом заснеженные Кузбасс и Тува, потом рыже-коричнево-серая палитра монгольских степей, за ними бесконечные зубцы Тибета с подымающимися почти до крыльев самолета белоснежными пиками… И вот уже зелень тропиков!
Пхукет — курортный город на острове, небольшим проливом отделенный от перешейка Кра, на котором Таиланд граничит с Малайзией (поэтому здесь вы встретите не только буддистов, но и мусульман). На Пхукет летят за безмятежным пляжным релаксом и красотами. Вблизи города есть «висящие» скалы, увитые зеленью: кстати именно они вдохновили Джеймса Кэмерона показать нечто подобное в фильме «Аватар».
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5. Санкт-Петербург — Пекин
Перелет из Пулкова в столицу Поднебесной займет в среднем 9 часов. Построенный к олимпиаде 2008 года международный аэропорт Шоуду столь велик, что между его терминалами ходят электрички (равно как и до города). Пекин в любое время года привлекателен для пытливых и наблюдательных.
Здесь множество музеев и храмов, до Великой стены полтора часа езды на машине. Культовый район Пекина — Запретный Город (императорская резиденция) и прилегающая к нему площадь Тяньаньмынь с мавзолеем Мао Цзедуна. После лабиринтов, пагод и усыпальниц есть смысл отведать утку по-пекински в расположенном неподалеку от площади ресторане «Цюаньцзюйдэ», который в разное время оценили Че Гевара и Рональд Рейган. И сходить на дегустацию в чайный дом Лао Шэ: знаменитый китайский писатель был знатоком этого напитка.
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6. Москва — Владивосток
Те же 8−9 часов понадобятся для перемещения в «далекий, но нашенский» город, как назвал его Владимир Ильич Ленин. Сегодня Владивосток, в просторечии Владик — это порт, небоскребы, футуристический мост на остров Русский, новенький федеральный университет.
Очень живописна старинная, но по-прежнему главная городская улица Светланская (прежде Американская, успела и Ленинской побывать), вьющаяся вдоль бухты Золотой Рог. Гурманов Владивосток порадует изобилием морских деликатесов, которых ни в одном другом российском городе не найти в таком изобилии: мидии, гребешки, трепанги, крабы, рыба на любой вкус… Все это хорошо заходит под корейскую водку на женьшене. А еще Владивосток — «две тыщи»!
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7. Екатеринбург — Барселона
Перелет из уральской столицы в каталонскую длится в среднем около 9 часов. В холодное время сюда едут за чудесами архитектуры, номер один в списке — Саграда Фамилия, собор Святого Семейства, творение гениального Гауди. Помимо неописуемой красоты, это рекордный долгострой: заложенный в 1882 году храм достраивается и по сей день (судя по всему, этот аттракцион будет вечным). Другие шедевры Антонио Гауди собраны в районе Эшампле: Дом Мила и Дом Батльо, «Дом с иголками».
В Барселоне, как в почти каждом старинном каталонском городе, есть своя гора Монжуик, «еврейская гора» (иудеев во времена Реконкисты выселяли на возвышенности), где расположен одноименный замок. Кроме старинных фортов и пушек, Монжуик привлекает видами на всю Барселону с высоты птичьего полета. И, конечно, нельзя не прогуляться по богемной улице Рамбла с ее кафе, музыкантами и живыми статуями: это искусство, по мнению барселонцев, родилось в их городе.
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