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10:22 (мск), источник: Mail Новости

Найдена необычная система с планетами-гигантами

Находка меняет представление о том, как формируются планеты.

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Астрономы сделали беспрецедентное открытие, обнаружив несколько огромных планет на орбите вокруг молодой звезды CI Tau в созвездии Тельца.

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Это первый случай, известный ученым, когда несколько газовых гигантов вращаются вокруг звезды-«малыша». Ей всего 2 миллиона лет, тогда как нашему солнцу — 4,5 миллиарда. CI Tau удалена от Земли на 500 световых лет.

Необычность обнаруженной системы еще и в размерах орбит, по которым вращаются планеты. Например, самая отдаленная от звезды планета вращается на расстоянии в тысячу раз большем, чем самая приближенная. Ближайшую к звезде планету назвали «горячим Юпитером» из-за ее орбиты и небольшого удаления от звезды.

«Горячий Юпитер», известный как CI Tau b, был впервые обнаружен в 2016 году с помощью радиотелескопа ALMA в Чили. Когда позже международная группа астрономов приступила к изучению планеты, они обнаружили три пробела в протопланетном диске звезды. Они считаются доказательствами существования трех неизвестных ранее планет — газовых гигантов вокруг звезды CI Tau.

Открытие заставило астрономов сомневаться в существующих теориях о том, сколько времени требуется для формирования больших планет.

«Это говорит нам о том, что гигантские планеты должны формироваться на протопланетном диске очень быстро, что контрастирует с наиболее распространенной моделью формирования планет, которая предполагает медленный рост…» — объяснила Фарзана Меру, астрофизик из Уорикского университета и соавтор исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ученые пока не знают, насколько распространены подобные планетные системы. Но это доказывает, что они еще более разнообразны, чем считалось до сих пор.

Справка
Представьте себя пришельцем. Что могут рассказать о людях «Вояджеры»: фото и музыка

В 1977 году НАСА запустило в космос два исследовательских аппарата «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Первый вышел в межзвездное пространство несколько лет назад, а второй покинет нашу Солнечную систему в ближайшие недели. Оба зонда несут идентичные футляры с позолоченными пластинками, где записаны фотографии, музыка и другая информация о Земле и человечестве. RTVI разобрался, что же могут узнать инопланетяне с дисков, записанных 40 лет назад.

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