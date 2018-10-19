Найдена необычная система с планетами-гигантами

Астрономы сделали беспрецедентное открытие, обнаружив несколько огромных планет на орбите вокруг молодой звезды CI Tau в созвездии Тельца.

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Это первый случай, известный ученым, когда несколько газовых гигантов вращаются вокруг звезды-«малыша». Ей всего 2 миллиона лет, тогда как нашему солнцу — 4,5 миллиарда. CI Tau удалена от Земли на 500 световых лет.

Необычность обнаруженной системы еще и в размерах орбит, по которым вращаются планеты. Например, самая отдаленная от звезды планета вращается на расстоянии в тысячу раз большем, чем самая приближенная. Ближайшую к звезде планету назвали «горячим Юпитером» из-за ее орбиты и небольшого удаления от звезды.

«Горячий Юпитер», известный как CI Tau b, был впервые обнаружен в 2016 году с помощью радиотелескопа ALMA в Чили. Когда позже международная группа астрономов приступила к изучению планеты, они обнаружили три пробела в протопланетном диске звезды. Они считаются доказательствами существования трех неизвестных ранее планет — газовых гигантов вокруг звезды CI Tau.

Открытие заставило астрономов сомневаться в существующих теориях о том, сколько времени требуется для формирования больших планет.

«Это говорит нам о том, что гигантские планеты должны формироваться на протопланетном диске очень быстро, что контрастирует с наиболее распространенной моделью формирования планет, которая предполагает медленный рост…» — объяснила Фарзана Меру, астрофизик из Уорикского университета и соавтор исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ученые пока не знают, насколько распространены подобные планетные системы. Но это доказывает, что они еще более разнообразны, чем считалось до сих пор.

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