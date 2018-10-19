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15:16 (мск), источник: Mail Новости

На пляже в Великобритании появились загадочные узоры (фото)

Их быстро смывает приливом.

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На побережье Пембрукшира в Великобритании можно увидеть гигантские орнаменты на песке. Это дело рук художника Марка Тринора. Вдохновленный рисунками, которые периодически появляются на пшеничных и кукурузных полях, он начал создавать свои узоры на мокром песке.

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Сперва Тринор делат набросок на бумаге, затем выбирает место на берегу и расчищает его граблями. Когда участок становится ровным, начинается магия: Тринор отмеряет, роет и копает, создавая причудливый узор из своих фантазий.

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Когда рисунок готов, художник любуется им какое-то время. Но стоит начаться приливу, и все произведение искусства смывают волны.

«Это естественная часть всего процесса, она неотъемлема от рисунка и того факта, что он непостоянный, временный», — отмечает Тринор. Он уверен, что мимолетность придает его работам еще большую ценность.

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Создавать монументальные узоры Тринору часто помогают друзья, соседи или даже случайные прохожие. Когда люди видят его за работой, то и сами хотят принять участие в этом волшебстве.

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