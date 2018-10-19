На пляже в Великобритании появились загадочные узоры (фото)
Их быстро смывает приливом.
Их быстро смывает приливом.
На побережье Пембрукшира в Великобритании можно увидеть гигантские орнаменты на песке. Это дело рук художника Марка Тринора. Вдохновленный рисунками, которые периодически появляются на пшеничных и кукурузных полях, он начал создавать свои узоры на мокром песке.
Сперва Тринор делат набросок на бумаге, затем выбирает место на берегу и расчищает его граблями. Когда участок становится ровным, начинается магия: Тринор отмеряет, роет и копает, создавая причудливый узор из своих фантазий.
Когда рисунок готов, художник любуется им
«Это естественная часть всего процесса, она неотъемлема от рисунка и того факта, что он непостоянный, временный», — отмечает Тринор. Он уверен, что мимолетность придает его работам еще большую ценность.
Создавать монументальные узоры Тринору часто помогают друзья, соседи или даже случайные прохожие. Когда люди видят его за работой, то и сами хотят принять участие в этом волшебстве.
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