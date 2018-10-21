Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Норвежская делегация посетила Крым и подверглась критике
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
Маркл рассказала, как справляется с «побочными эффектами» беременности
Убивший родителей и бабушку юноша задержан в Москве
Супругам станет проще передавать наследство детям
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
До нуля: Россия избавилась от госдолга США
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
Треть людей не станет оказывать первую помощь на улице
Из глаза индуса извлекли 15-сантиметрового червя-паразита
«Зенит» и «Краснодар» сыграют в РПЛ без Кокорина и Мамаева
Месси получил серьезную травму и рискует пропустить класико
Реакция "Газпрома" на решение Польши 20 лет покупать газ у США
Польша: условия покупки газа США и РФ не сравнимы
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
Автомобиль за 100 тысяч: 8 правил покупки
Наступила гробовая тишина – и это страшно: как живут в недостроях
Супругам станет проще передавать наследство детям
Фоторепортажи
10Авария при запуске «Союза»
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
10:20 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядят самые ядовитые лягушки

Их токсины убивают крупных хищников и даже людей.

Наверх

Ужасный листолаз

Маленькая лягушка Phyllobates terribilis из семейства древолазов, размером всего 2−4 см, считается одним из самых ядовитых позвоночных животных на Земле. Ее яд батрахотоксин использовался племенами Колумбии для смазывания наконечников стрел.

Во время загрузки произошла ошибка.

В дикой природе листолаз питается муравьями, клещами и другими мелкими насекомыми. А вот головастики, даже при обилии корма, не прочь полакомиться друг другом. Интересно, что в неволе, где ее рацион не так разнообразен, лягушка теряет ядовитость.

Франтоватый древолаз

Epipedobates tricolor родом из Эквадора. Крошечную лягушку длиной около 2 см легко узнать по яркому окрасу с желтыми полосами. Франтоватый древолаз предпочитает горную местность. Самцы, увидев на своей территории чужака, становятся агрессивными. Кожа древолаза содержит сильный токсин, делающий ее одной из самых ядовитых лягушек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пятнистая ядовитая лягушка

Ranitomeya variabilis из семейства древолазов живет в горных районах Эквадора и Перу на высоте около километра над уровнем моря. От ее яда не раз погибали неосторожные путешественники. Но лягушка никогда не нападает на человека. Получить порцию яда от пятнистой красавицы можно только при большой невнимательности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голубой древолаз

Эта лягушка длиной до 5 см обитает в небольшом регионе на границе Бразилии, Французской Гвианы, Гайаны и Суринама и находится под угрозой исчезновения. Dendrobates azureus любит компанию — он живет в группах до 50 особей. Кожные железы лягушки выделяют слизь, содержащую сильный яд. Его достаточно чтобы убить крупного хищника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Маникюр с фото ультразвука стал трендом у беременных женщин
В США можно заказать самую большую пиццу в мире (видео)
Трамп заявил, что порвет договор с Россией
Площадь пожара на заводе во Владикавказе выросла до 4500 кв м
СМИ выяснили, где керченский стрелок взял деньги на оружие
Двое россиян погибли на Кипре
Минобороны раскрыло цены на танки Т-34 во время войны
Криштиану Роналду установил новый рекорд европейских чемпионатов
В Британии пилот во время шторма посадил Boeing боком
Спорт
«Зенит» и «Краснодар» сыграют в РПЛ без Кокорина и Мамаева В воскресенье матчи 11-го тура чемпионата России проведут участники Лиги Европы
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Зачем нужны комнатные растения
Супругам станет проще передавать наследство детям
История россиянки о жизни в Америке
Дети
Фото дочери Кончаловского растрогало сеть Режиссер продемонстрировал снимок с годовалой Марией.
Леди
Тина Канделаки рассказала о роли женщины в России Одна из самых влиятельных медиаперсон в России рассказала Леди, как совмещать карьеру и семью и почему роль «содержанки» уже давно вышла из моды
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь