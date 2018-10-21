Как выглядят самые ядовитые лягушки
Их токсины убивают крупных хищников и даже людей.
Их токсины убивают крупных хищников и даже людей.
Ужасный листолаз
Маленькая лягушка Phyllobates terribilis из семейства древолазов, размером всего 2−4 см, считается одним из самых ядовитых позвоночных животных на Земле. Ее яд батрахотоксин использовался племенами Колумбии для смазывания наконечников стрел.
В дикой природе листолаз питается муравьями, клещами и другими мелкими насекомыми. А вот головастики, даже при обилии корма, не прочь полакомиться друг другом. Интересно, что в неволе, где ее рацион не так разнообразен, лягушка теряет ядовитость.
Франтоватый древолаз
Epipedobates tricolor родом из Эквадора. Крошечную лягушку длиной около 2 см легко узнать по яркому окрасу с желтыми полосами. Франтоватый древолаз предпочитает горную местность. Самцы, увидев на своей территории чужака, становятся агрессивными. Кожа древолаза содержит сильный токсин, делающий ее одной из самых ядовитых лягушек.
Пятнистая ядовитая лягушка
Ranitomeya variabilis из семейства древолазов живет в горных районах Эквадора и Перу на высоте около километра над уровнем моря. От ее яда не раз погибали неосторожные путешественники. Но лягушка никогда не нападает на человека. Получить порцию яда от пятнистой красавицы можно только при большой невнимательности.
Голубой древолаз
Эта лягушка длиной до 5 см обитает в небольшом регионе на границе Бразилии, Французской Гвианы, Гайаны и Суринама и находится под угрозой исчезновения. Dendrobates azureus любит компанию — он живет в группах до 50 особей. Кожные железы лягушки выделяют слизь, содержащую сильный яд. Его достаточно чтобы убить крупного хищника.
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