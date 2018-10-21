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14:16 (мск), источник: Mail Новости

Где обитает самая быстрая рыба в мире (фото)

Она плывет так же быстро, как бежит гепард.

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Парусник, или Istiophorus platypterus — крупная серо-голубая рыба с огромным плавником на спине.

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Она обитает в субтропических и тропических водах, а порой заплывает и в умеренные. В России она иногда встречается в районе Южных Курил и в Заливе Петра Великого.

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У парусника внушительный вес и немаленький размер. Взрослые особи вырастают до 3,5 метров в длину и достигают 100 кг. Несмотря на это, Istiophorus platypterus является самой быстрой рыбой в мире.

Рыба развивает скорость до 109 км в час, что почти равно скорости гепарда.

Хищница питается сардинами, анчоусами, макрелью, скумбрией и другой рыбой из верхних слоев. Когда парусник высматривает добычу, дрейфуя у поверхности, его расправленный плавник можно увидеть над водой. Когда же рыба бросается в погоню, он складывается и убирается в специальную выемку на спине.

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Парусников добывают в промышленных масштабах вместе с тунцами и меч-рыбой. Но на Юге США, в Перу, Новой Зеландии, Австралии и на Кубе парусников ловят даже на спиннинг.

В свое время нескольких огромных парусников удалось поймать знаменитому автору повести «Старик и море» Эрнесту Хемингуэю. В его честь в Гаване ежегодно проводятся любительские соревнования рыболовов.

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