Где обитает самая быстрая рыба в мире (фото)
Она плывет так же быстро, как бежит гепард.
Она плывет так же быстро, как бежит гепард.
Парусник, или Istiophorus platypterus — крупная
Она обитает в субтропических и тропических водах, а порой заплывает и в умеренные. В России она иногда встречается в районе Южных Курил и в Заливе Петра Великого.
У парусника внушительный вес и немаленький размер. Взрослые особи вырастают до 3,5 метров в длину и достигают 100 кг. Несмотря на это, Istiophorus platypterus является самой быстрой рыбой в мире.
Парусников добывают в промышленных масштабах вместе с тунцами и
В свое время нескольких огромных парусников удалось поймать знаменитому автору повести «Старик и море» Эрнесту Хемингуэю. В его честь в Гаване ежегодно проводятся любительские соревнования рыболовов.
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