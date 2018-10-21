I love grading with my new stickers! pic.twitter.com/4K66qQblSJ— ainee f. (@axfxq) 17 октября 2018 г.
Ученики полюбили учительницу за необычные оценки (видео)
Она придумала новый способ оценивать работы.
Она придумала новый способ оценивать работы.
Учительница английского Айне Фатима из США снискала любовь учеников и стала звездой соцсетей, придумав новый способ ставить оценки.
По словам педагога, она расстроилась, увидев глупые ответы на простые вопросы в письменном задании. Айне распечатала и вырезала стикеры, выражающие разные эмоции, чтобы донести до учеников свое выражение лица во время проверки работ.
В классе новшество учительницы вызвало настоящий восторг. Дети долго смеялись, а некоторые расстроились, не найдя стикеров на своих работах.
Педагог распространила в соцсети видео, на котором видно, как она наклеивает стикер. За 5 дней с момента публикации оно собрало полмиллиона лайков и почти 130 тысяч ретвитов.
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