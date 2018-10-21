Ученики полюбили учительницу за необычные оценки (видео)

Учительница английского Айне Фатима из США снискала любовь учеников и стала звездой соцсетей, придумав новый способ ставить оценки.

По словам педагога, она расстроилась, увидев глупые ответы на простые вопросы в письменном задании. Айне распечатала и вырезала стикеры, выражающие разные эмоции, чтобы донести до учеников свое выражение лица во время проверки работ.

В классе новшество учительницы вызвало настоящий восторг. Дети долго смеялись, а некоторые расстроились, не найдя стикеров на своих работах.

Педагог распространила в соцсети видео, на котором видно, как она наклеивает стикер. За 5 дней с момента публикации оно собрало полмиллиона лайков и почти 130 тысяч ретвитов.