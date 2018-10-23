Как выглядят «квадратные» медузы (фото, видео)
Они стали неожиданной угрозой для отдыхающих на Средиземном море.
Они стали неожиданной угрозой для отдыхающих на Средиземном море.
Курорты Средиземного моря считаются безопасными, но они могут потерять этот статус
Кубомедузы обитают в прибрежных водах Северной Австралии и во всем
Кубомедузы получили свое название
Кубомедузы тропических морей смертельно опасны. Их токсины поражают сердце, нервную систему и клетки кожи, вызывают анафилактический шок.
Яд кубомедуз в Средиземном море менее опасен, но все равно способен уложить человека на больничную койку. При серьезном поражении полное выздоровление наступает лишь через несколько месяцев.
Чтобы избежать встречи с «квадратной» медузой, отдыхающим советуют не купаться ночью. Искусственное освещение пляжей привлекает этих животных к берегу. А если медуза все же ужалила, нужно обработать пораженное место аммиаком и горячей водой и немедленно обратиться за медпомощью.
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