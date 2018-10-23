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14:29 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядят «квадратные» медузы (фото, видео)

Они стали неожиданной угрозой для отдыхающих на Средиземном море.

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Курорты Средиземного моря считаются безопасными, но они могут потерять этот статус из-за небывалого распространения ядовитых кубомедуз, или Carybdea marsupialis.

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Кубомедузы обитают в прибрежных водах Северной Австралии и во всем Индо-Тихоокеанском бассейне. В Средиземном море они встречались редко, но из-за вылова рыбы, питающейся их личинками, количество этих животных резко возросло. Летом 2018 года они стали напастью для Адриатики.

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Кубомедузы получили свое название из-за необычной прямоугольной формы купола. У животного четыре длинных щупальца, и оно настолько прозрачное, что его не всегда можно заметить.

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Кубомедузы тропических морей смертельно опасны. Их токсины поражают сердце, нервную систему и клетки кожи, вызывают анафилактический шок.

Яд кубомедуз в Средиземном море менее опасен, но все равно способен уложить человека на больничную койку. При серьезном поражении полное выздоровление наступает лишь через несколько месяцев.

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Чтобы избежать встречи с «квадратной» медузой, отдыхающим советуют не купаться ночью. Искусственное освещение пляжей привлекает этих животных к берегу. А если медуза все же ужалила, нужно обработать пораженное место аммиаком и горячей водой и немедленно обратиться за медпомощью.

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