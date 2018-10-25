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17:54 (мск), источник: Mail Новости

Пенсионерка нашла свою любовь и вышла замуж в 93 года

Она была уверена, что навсегда останется одинокой.

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93-летняя Дороти Уильямс из американского города Макомб, штат Мичиган, встретила своего нынешнего супруга 86-летнего Ричарда Рола три года назад, когда ее сын Джон пригласил его на вечер танцев.

Пара сразу же нашла общий язык и начала встречаться. Влюбленные отлично проводили время вместе, и спустя полтора года Ричард решил сделать Дороти предложение.

Мужчина признался, что поначалу не думал о браке, но после того, как возлюбленная рассказала ему о своих чувствах, он решил, что хочет быть с ней до конца жизни.

Дороти не сомневалась ни секунды, и ответила согласием. Она отметила, что стала самой счастливой женщиной на свете, ведь после смерти своего первого мужа более 20 лет назад уже и не надеялась встретить любовь.

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Сын Дороти Джон, который и познакомил пару, признался, что искал для мамы близкого друга, но был удивлен и абсолютно счастлив, когда между ними вспыхнули чувства.

В октябре Дороти и Ричард поклялись друг другу в вечной любви в присутствии 200 гостей, а затем устроили веселую вечеринку с танцами. У молодоженов на двоих сейчас есть 13 внуков и четыре правнука.

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