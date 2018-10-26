Ученые: алкоголь манипулирует человеком на молекулярном уровне

Источник: AP 2018

Новое исследование американских ученых показывает, как алкоголь «манипулирует» живыми организмами на молекулярном уровне, формируя тягу.

Злоупотребление алкоголем имеет неприятные побочные эффекты, такие как похмелье. Но у людей, вопреки всему, остаются приятные ассоциативные воспоминания. «Мы хотели понять, как вещества, вызывающие зависимость, формируют приятные воспоминания, несмотря на то, что являются нейротоксинами», — рассказала о цели исследования Карла Каун, доцент кафедры неврологии Университета Брауна в США и старший автор статьи, опубликованной в научном журнале Neuron.

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Ученые провели исследование на плодовых мушках. У этих насекомых всего 100 тысяч нейронов, тогда как у людей 100 миллиардов. Исследователи разработали генетические инструменты для манипуляции нейронами на молекулярном уровне. Они выборочно отключали ключевые гены и позволяли мушкам лакомиться сладким алкоголем.

Первым белком, ответственным за тягу к алкоголю, оказался Notch. Как известно, этот белок является первым в сигнальной цепочке, участвующей в развитии эмбриона, формировании мозга и его функционировании у взрослых людей и всех других животных.

За формирование тяги оказался ответственным также D2-подобный рецептор, который участвует в кодировании приятных или неприятных ассоциативных воспоминаний.

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Как оказалось, алкоголь обладает свойствами влиять на эти белки, чтобы формировать у людей приятную ассоциативную память и последующую тягу. Если ученые найдут способ останавливать эти «манипуляции», то смогут предложить действенный способ борьбы с зависимостью.

Сейчас команда изучает образцы ДНК пациентов с алкогольной зависимостью, чтобы найти изменения в генах, отвечающих за формирование тяги к алкоголю. «Если у людей это работает так же, как у мушек, всего бокала вина будет достаточно, чтобы активировать процесс», — отметила Каун.

После бокала вина «манипуляции» в нейронах останавливаются примерно через час, говорят ученые. Но если дозы повторяются регулярно, например, при приеме трех бокалов вина с перерывами в час, манипуляции не прекращаются и через 24 часа. Ученые считают, что именно регулярность употребления вызывает изменения в генах памяти.