Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кокорин разрыдался в суде, услышав окончательный приговор
В Антарктиде нашли «безголового куриного монстра» (фото)
Скорая не приехала к умирающей 8-летней девочке
Знаменитый врач объяснил, почему нельзя пить 2 литра в день
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Тимошенко рассказала, что ждет Донбасс, если она победит
Путин предупредил США, Францию и Британию
Смертельно больные Сенчукова и Рыбин покинули РФ и высказались
В Турции зверски избили россиянку: она в коме
Стало известно, из-за чего именно умер Караченцов
"Длится уже 15 лет": Бойко о романе с Порошиной
Корнеплод, который увеличивает поступление кислорода в мозг
Каши, от которых больше вреда, чем пользы
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как дизайнер обустроила однушку с гардеробной
Фоторепортажи
12Наводнение на Кубани
14Умер Николай Караченцов
11:54 (мск), источник: Mail Новости

Ученые: алкоголь манипулирует человеком на молекулярном уровне

Одной из главных проблем, связанных с алкогольной зависимостью, является риск рецидива. Это касается не только людей, но даже плодовых мушек.

Наверх
Источник: AP 2018

Новое исследование американских ученых показывает, как алкоголь «манипулирует» живыми организмами на молекулярном уровне, формируя тягу.

Злоупотребление алкоголем имеет неприятные побочные эффекты, такие как похмелье. Но у людей, вопреки всему, остаются приятные ассоциативные воспоминания. «Мы хотели понять, как вещества, вызывающие зависимость, формируют приятные воспоминания, несмотря на то, что являются нейротоксинами», — рассказала о цели исследования Карла Каун, доцент кафедры неврологии Университета Брауна в США и старший автор статьи, опубликованной в научном журнале Neuron.

Читайте также
Британские ученые: у молодежи прошла мода на алкоголь

Ученые провели исследование на плодовых мушках. У этих насекомых всего 100 тысяч нейронов, тогда как у людей 100 миллиардов. Исследователи разработали генетические инструменты для манипуляции нейронами на молекулярном уровне. Они выборочно отключали ключевые гены и позволяли мушкам лакомиться сладким алкоголем.

Первым белком, ответственным за тягу к алкоголю, оказался Notch. Как известно, этот белок является первым в сигнальной цепочке, участвующей в развитии эмбриона, формировании мозга и его функционировании у взрослых людей и всех других животных.

За формирование тяги оказался ответственным также D2-подобный рецептор, который участвует в кодировании приятных или неприятных ассоциативных воспоминаний.

Читайте также
Жители французского города выбросили вино в море

Как оказалось, алкоголь обладает свойствами влиять на эти белки, чтобы формировать у людей приятную ассоциативную память и последующую тягу. Если ученые найдут способ останавливать эти «манипуляции», то смогут предложить действенный способ борьбы с зависимостью.

Сейчас команда изучает образцы ДНК пациентов с алкогольной зависимостью, чтобы найти изменения в генах, отвечающих за формирование тяги к алкоголю. «Если у людей это работает так же, как у мушек, всего бокала вина будет достаточно, чтобы активировать процесс», — отметила Каун.

После бокала вина «манипуляции» в нейронах останавливаются примерно через час, говорят ученые. Но если дозы повторяются регулярно, например, при приеме трех бокалов вина с перерывами в час, манипуляции не прекращаются и через 24 часа. Ученые считают, что именно регулярность употребления вызывает изменения в генах памяти.

Читайте также:

Умер Николай Караченцов
Певица Шинейд О’Коннор приняла ислам и сменила имя
Бравшая интервью у Путина телезвезда NBC требует $50 млн
Американец выразил готовность сразиться с Нурмагомедовым
Психологи выяснили, почему несчастные отношения трудно закончить
Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов РФ
Прокуратура требует от BlaBlaCar запретить нелегальные перевозки
Спорт
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ Красно-белые имеют в активе всего два очка. Чтобы продолжить борьбу за выход из группы, им необходимо одерживать победы в оставшихся двух играх из трех
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина стала актрисой Девушка исполнила главную роль в новом сериале ТНТ
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Как дизайнеры обустроили однушку в новостройке с гардеробной (фото)
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Светская жизнь - 13 428
Катрин брак с иностранцем 364
Белая и пушистая Забавные картинки. Мой заключительный выпуск. 279
Львица Страстная И оптимистки попадают в ад. 226
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь