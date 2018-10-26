Ученые: алкоголь манипулирует человеком на молекулярном уровне
Одной из главных проблем, связанных с алкогольной зависимостью, является риск рецидива. Это касается не только людей, но даже плодовых мушек.
Одной из главных проблем, связанных с алкогольной зависимостью, является риск рецидива. Это касается не только людей, но даже плодовых мушек.
Новое исследование американских ученых показывает, как алкоголь «манипулирует» живыми организмами на молекулярном уровне, формируя тягу.
Злоупотребление алкоголем имеет неприятные побочные эффекты, такие как похмелье. Но у людей, вопреки всему, остаются приятные ассоциативные воспоминания. «Мы хотели понять, как вещества, вызывающие зависимость, формируют приятные воспоминания, несмотря на то, что являются нейротоксинами», — рассказала о цели исследования Карла Каун, доцент кафедры неврологии Университета Брауна в США и старший автор статьи, опубликованной в научном журнале Neuron.
Ученые провели исследование на плодовых мушках. У этих насекомых всего 100 тысяч нейронов, тогда как у людей 100 миллиардов. Исследователи разработали генетические инструменты для манипуляции нейронами на молекулярном уровне. Они выборочно отключали ключевые гены и позволяли мушкам лакомиться сладким алкоголем.
Первым белком, ответственным за тягу к алкоголю, оказался Notch. Как известно, этот белок является первым в сигнальной цепочке, участвующей в развитии эмбриона, формировании мозга и его функционировании у взрослых людей и всех других животных.
За формирование тяги оказался ответственным также D2-подобный рецептор, который участвует в кодировании приятных или неприятных ассоциативных воспоминаний.
Как оказалось, алкоголь обладает свойствами влиять на эти белки, чтобы формировать у людей приятную ассоциативную память и последующую тягу. Если ученые найдут способ останавливать эти «манипуляции», то смогут предложить действенный способ борьбы с зависимостью.
Сейчас команда изучает образцы ДНК пациентов с алкогольной зависимостью, чтобы найти изменения в генах, отвечающих за формирование тяги к алкоголю. «Если у людей это работает так же, как у мушек, всего бокала вина будет достаточно, чтобы активировать процесс», — отметила Каун.
После бокала вина «манипуляции» в нейронах останавливаются примерно через час, говорят ученые. Но если дозы повторяются регулярно, например, при приеме трех бокалов вина с перерывами в час, манипуляции не прекращаются и через 24 часа. Ученые считают, что именно регулярность употребления вызывает изменения в генах памяти.
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