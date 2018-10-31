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11:02 (мск), источник: Mail Новости

Найден жук, который жил на древнем суперконтиненте

Ему около 99 млн лет.

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Гондвана была древним суперконтинентом в южном полушарии, образовавшимся 530−750 млн лет назад. Она включала в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, а также Аравию, Мадагаскар и Индию, которые позже откололись и образовали отдельные континенты, острова и полуострова.

О фауне Гондваны ученые получают представление в том числе благодаря находкам в янтаре. Исследователь Шухей Ямамото еще в 2016 году добыл кусок бирманского янтаря с древним жуком внутри. Результаты длительного исследования ученый опубликовал в научном журнале Journal of Systematic Palaeontology.

Жук в янтаре, которому присвоили имя Propiestus archaicus, был найден на севере Мьянмы. Но его современные родственники — насекомые рода Piestus — обитают только в Южной Америке. По словам ученого, из этого следует, что жук жил еще на суперконтиненте Гондвана, когда Мьянма и Южная Америка были частью единого целого. Находка также еще раз доказывает, что Мьянма раньше находилась в Южном полушарии.

Propiestus archaicus жил около 99 млн лет назад в эпоху верхнего мела. Как и его современные родственники, насекомое обитало под корой гниющих деревьев. Его длинные усики были сенсорным органом, помогающим ему ориентироваться и избегать опасностей.

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