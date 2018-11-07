Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Злой» котик попал в приют. Теперь он — любимчик волонтеров
Светофор в Липецке насмешил интернет. Его заказали на AliExpress
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Как мошенники могут отобрать вашу квартиру всего за час
Можно ли оплатить услуги ЖКХ авансом и стоит ли это делать?
Сказанули личного: как и почему заговариваются чиновникиКого государство не просило рожать и почему министра уволили после слов о диете на 3,5 тысячи рублей
Если ребенок родился в ноябре: 5 удивительных фактов
Дети Пугачевой и Галкина рассказали о любимой еде
Что было с дознавательницей перед ЧП: пришла добровольно пьяная
Андреева покинула РФ после инцидента на Первом
Мужчина выловил из океана младенца, который был еще жив - СМИ
СМИ: как изнасилованная девушка попала в участок
РФС принял решение, касающееся контракта футболиста Мамаева
Проигравший Хабибу Макгрегор снова отличился
"Мой папа — заммэра": что известно о чиновнице Глацких
Попавшее в РФ лекарство от давления вызывает рак
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
12:50 (мск), источник: Mail Новости

Ученый сфотографировал насекомое с головой волка (фото)

Несмотря на грозный облик, оно совершенно безвредно.

Наверх

Ученый-естествоиспытатель Андреас Кей обнародовал фотографии необычного насекомого, с которым он столкнулся в тропическом лесу Эквадора.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Пчелы замирают во время солнечных затмений

Metagryne bicolumnata принадлежит к отряду сенокосцев из класса паукообразных. К этому отряду относят 6650 видов насекомых. У Metagryne bicolumnata, вопреки жутковатому виду, нет ядовитых желез, он абсолютно безвреден, пояснил исследователь.

На самом деле этот вид был открыт еще в 1959 году немецким ученым Карлом Фридрихом Роуэром, который сделал зарисовки насекомого. А вот на снимки Metagryne bicolumnata попадал крайне редко, о нем почти нет научных публикаций. Ученым только предстоит изучить этот вид.

Сенокосцы (не следует путать с пауками-сенокосцами) существуют 400 миллионов лет, они жили еще до динозавров. Их не относят к паукам, хотя они имеют схожее строение тела.

Читайте также:

Расколотая власть. В США состоялись промежуточные выборы
ФСБ сорвала теракты на чемпионате мира в России
В Британии арестовали потратившую в универмаге 16 млн иностранку
Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
Дмитрий Медведев пояснил соглашение о ценах на топливо
Индиец случайно отпилил себе руку, убегая от быка
«Можешь не возвращать». Каким странам Россия простила долги
Спорт
«Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов Московский "Локомотив" в гостевом матче 4-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов уступил португальскому "Порту"
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Долгожданный преемник «шишиги»: что это за автомобиль? На международной выставке IAA Горьковский автозавод представил внедорожник «Садко-Next». Может ли он считаться преемником легендарного ГАЗ-66?
Кино
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты Таким титулом звезду наградил журнал People
Недвижимость
Россиянка рассказала о жизни в Испании
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Как выглядят подземные бункеры по всему миру (фото)
Дети
Нюша впервые стала мамой 28-летняя певица родила девочку (фото)
Леди
Звезды, которые не боялись сниматься обнаженными Вспоминаем пять ярких обложек с обнаженными знаменитостями
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь