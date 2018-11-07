Ученый сфотографировал насекомое с головой волка (фото)
Несмотря на грозный облик, оно совершенно безвредно.
Несмотря на грозный облик, оно совершенно безвредно.
Metagryne bicolumnata принадлежит к отряду сенокосцев из класса паукообразных. К этому отряду относят 6650 видов насекомых. У Metagryne bicolumnata, вопреки жутковатому виду, нет ядовитых желез, он абсолютно безвреден, пояснил исследователь.
На самом деле этот вид был открыт еще в 1959 году немецким ученым Карлом Фридрихом Роуэром, который сделал зарисовки насекомого. А вот на снимки Metagryne bicolumnata попадал крайне редко, о нем почти нет научных публикаций. Ученым только предстоит изучить этот вид.
Сенокосцы (не следует путать с пауками-сенокосцами) существуют 400 миллионов лет, они жили еще до динозавров. Их не относят к паукам, хотя они имеют схожее строение тела.
Читайте также: