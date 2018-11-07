Celtic tribe the Gauls embalmed the severed heads of their enemies https://t.co/thyEt2qE30— Daily Mail Online (@MailOnline) 7 ноября 2018 г.
Ученые рассказали, что галлы делали с головами врагов
С трофеями не расставались даже за огромный выкуп.
С трофеями не расставались даже за огромный выкуп.
Галлы бальзамировали отрубленные головы своих врагов, чтобы хранить их как военные трофеи, утверждают археологи в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Archaeological Science.
Галлами римляне обобщенно называли различные кельтские племена, которые жили с 5 века до нашей эры по 5 век нашей эры на территории современной Франции, Южной Англии и Северной Италии. Они прославились как жестокие воины, которые отрубали головы противникам.
Археологи провели раскопки на месте бывшего галльского поселения в городе Кайяр на юге Франции. Они обнаружили черепа со следами хвойных смол, которые, как известно, обладают консервирующими свойствами.
В письменных источниках содержатся упоминания о бальзамировании голов в кедровом масле, но археологи впервые нашли этому материальные доказательства. Химический анализ подтвердил информацию.
Во время раскопок также была найдена скульптура всадника с черепами, привязанными к шее животного.
Все черепа, найденные в галльском поселении, имеют признаки обезглавливания, а некоторые найдены с гвоздями внутри. Ученые предполагают, что перед бальзамированием из черепа удаляли мозг.
В источниках упоминается, что галлы бальзамировали головы только самых могущественных врагов. С трофеями не расставались даже за огромный выкуп.
Читайте также: