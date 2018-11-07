Ученые рассказали, что галлы делали с головами врагов

Галлы бальзамировали отрубленные головы своих врагов, чтобы хранить их как военные трофеи, утверждают археологи в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Archaeological Science.

Галлами римляне обобщенно называли различные кельтские племена, которые жили с 5 века до нашей эры по 5 век нашей эры на территории современной Франции, Южной Англии и Северной Италии. Они прославились как жестокие воины, которые отрубали головы противникам.

Археологи провели раскопки на месте бывшего галльского поселения в городе Кайяр на юге Франции. Они обнаружили черепа со следами хвойных смол, которые, как известно, обладают консервирующими свойствами.

Исследователи предполагают, что кельты погружали отрубленные головы врагов в специальные бальзамирующие растворы, прежде чем выставить их на всеобщее обозрение как трофеи.

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В письменных источниках содержатся упоминания о бальзамировании голов в кедровом масле, но археологи впервые нашли этому материальные доказательства. Химический анализ подтвердил информацию.

Во время раскопок также была найдена скульптура всадника с черепами, привязанными к шее животного.

Все черепа, найденные в галльском поселении, имеют признаки обезглавливания, а некоторые найдены с гвоздями внутри. Ученые предполагают, что перед бальзамированием из черепа удаляли мозг.

Забальзамированные головы выставляли на всеобщее обозрение в военном лагере.

В источниках упоминается, что галлы бальзамировали головы только самых могущественных врагов. С трофеями не расставались даже за огромный выкуп.