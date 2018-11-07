Вор угнал мотоцикл, но раскаялся и вернул его владельцу на следующий день

32-летнему Моду Хайрулу из Малайзии попался, наверное, самый совестливый преступник в мире. Дело в том, что у Моду угнали его любимый новенький байк Yamaha R6, который он припарковал на стоянке рядом со своей машиной. Неизвестный разбил окно автомобиля и украл запасные ключи от мотоцикла.

Парень тут же обратился в полицию и начал разыскивать железного коня через соцсети. Но его горе было недолгим. Уже на следующий день на стекле своей машины он обнаружил две странные записки от предполагаемого преступника.

В записке некто, назвавшийся именем Кайто, просил прощения за угон байка.

Брат, извини за то, что украл твой мотоцикл. Я не хотел его красть, а просто хотел узнать, каково это — кататься на большом байке. Мне очень жаль. Текст в записке

Там также сообщалось, где преступник оставил мотоцикл, чтобы Моду мог его забрать.

Сначала малайзиец подумал, что его кто-то разыгрывает, но все-таки решил проверить указанное место. И нашел там свой байк целым и невредимым.

Хайрул поведал свою историю в соцсетях, а затем и журналистам. Он признался, что не держит зла на угонщика, но все равно подал заявление в полицию, ведь каждый должен отвечать за свои преступления.