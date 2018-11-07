Вор угнал мотоцикл, но раскаялся и вернул его владельцу на следующий день
Но тот все равно обратился в полицию.
Но тот все равно обратился в полицию.
32-летнему Моду Хайрулу из Малайзии попался, наверное, самый совестливый преступник в мире. Дело в том, что у Моду угнали его любимый новенький байк Yamaha R6, который он припарковал на стоянке рядом со своей машиной. Неизвестный разбил окно автомобиля и украл запасные ключи от мотоцикла.
Парень тут же обратился в полицию и начал разыскивать железного коня через соцсети. Но его горе было недолгим. Уже на следующий день на стекле своей машины он обнаружил две странные записки от предполагаемого преступника.
В записке некто, назвавшийся именем Кайто, просил прощения за угон байка.
Брат, извини за то, что украл твой мотоцикл. Я не хотел его красть, а просто хотел узнать, каково это — кататься на большом байке. Мне очень жаль.
Там также сообщалось, где преступник оставил мотоцикл, чтобы Моду мог его забрать.
Сначала малайзиец подумал, что его
Хайрул поведал свою историю в соцсетях, а затем и журналистам. Он признался, что не держит зла на угонщика, но все равно подал заявление в полицию, ведь каждый должен отвечать за свои преступления.
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