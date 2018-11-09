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20:32 (мск), источник: Mail Новости

«Электрическая пустыня»: как выглядит фантастический светящийся сад в США

С наступлением темноты растения оживают и превращают это место в настоящую сказку.

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Невероятное свето-звуковое шоу под названием Electric Desert («Электрическая пустыня») можно увидеть по вечерам в Desert Botanical Garden в Фениксе, в американском штате Аризона.

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Местный пустынный ландшафт вместе с кактусами и другими растениями стал идеальным холстом для творческого проекта Klip Collective. Необычные свето-звуковые эффекты превращают обычный ботанический сад в фантастическое и даже космическое место.

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Примечательно, что для шоу выбраны семь различных участков сада и для каждого из них был разработан свой уникальный световой эффект, подходящий именно к этому месту.

Это уже вторая подобная «электрическая» выставка. Первая была организована этим же творческим проектом в Longwood Gardens в Пенсильвании.

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