«Электрическая пустыня»: как выглядит фантастический светящийся сад в США
С наступлением темноты растения оживают и превращают это место в настоящую сказку.
С наступлением темноты растения оживают и превращают это место в настоящую сказку.
Невероятное
Местный пустынный ландшафт вместе с кактусами и другими растениями стал идеальным холстом для творческого проекта Klip Collective. Необычные с
Примечательно, что для шоу выбраны семь различных участков сада и для каждого из них был разработан свой уникальный световой эффект, подходящий именно к этому месту.
Это уже вторая подобная «электрическая» выставка. Первая была организована этим же творческим проектом в Longwood Gardens в Пенсильвании.
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