Ученые нашли две планеты-бродяги

Астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь два объекта, которые могут оказаться планетами-сиротами, то есть планетами, которые не привязаны ни к какой звезде.

Обычно такие объекты имеют массу, сопоставимую с планетарной, и шарообразную форму. Но они не привязаны ни к звезде, ни к коричневому карлику, ни к другой планете гравитационно. Если такие планеты находятся в галактике, то вращаются вокруг галактического ядра. Если они находятся вне галактик, то не обращаются вокруг чего-либо.

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Находить планеты-бродяги особенно сложно. Обычно планеты вне Солнечной системы находят благодаря их звездам. Когда планета проходит по орбите перед звездой, то закрывает собой исходящий от звезды свет. Благодаря этому ученые могут «увидеть» объекты, которые находятся слишком далеко. Но если планета не вращается вокруг звезды, применить этот метод уже нельзя.

В таких случаях астрономы пользуются методом гравитационного микролинзирования. Суть его заключается в том, что массивные космические тела своим гравитационным полем могут менять направление распространения электромагнитного излучения. Когда такое тело проходит между Землей и каким-нибудь фоновым объектом, эти искажения можно заметить.

Одна из планет-бродяг обнаружена прямо в балдже галактики — ее яркой центральной области. Она размером с Нептун. Вторая находится на галактическом диске и по размеру напоминает Землю.

Скорее всего, эти планеты были давным-давно «выброшены» из своих планетарных систем. Открытие подтверждает теорию о том, что планеты-сироты в Млечном Пути более распространены, чем считалось ранее.