Scientists discover two rogue worlds in the Milky Way that don't have stars to orbit https://t.co/4qJHv8lTUY— Daily Mail Online (@MailOnline) 10 ноября 2018 г.
Ученые нашли две планеты-бродяги
Они встречаются чаще, чем считалось до сих пор.
Они встречаются чаще, чем считалось до сих пор.
Астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь два объекта, которые могут оказаться
Обычно такие объекты имеют массу, сопоставимую с планетарной, и шарообразную форму. Но они не привязаны ни к звезде, ни к коричневому карлику, ни к другой планете гравитационно. Если такие планеты находятся в галактике, то вращаются вокруг галактического ядра. Если они находятся вне галактик, то не обращаются вокруг
Находить
В таких случаях астрономы пользуются методом гравитационного микролинзирования. Суть его заключается в том, что массивные космические тела своим гравитационным полем могут менять направление распространения электромагнитного излучения. Когда такое тело проходит между Землей и
Скорее всего, эти планеты были
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