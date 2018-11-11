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14:14 (мск), источник: Mail Новости

Врачи: ночные перекусы опасны для сердца

Поздний прием пищи приводит к развитию хронических заболеваний, подтвердило новое исследование.

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Источник: Reuters

Прием пищи поздним вечером или ночью связан с повышенным риском сердечных заболеваний, говорится в исследовании, представленном на ежегодной встрече Американской кардиологической ассоциации.

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Современный образ жизни часто связан с тем, что люди ложатся спать поздно. Соответственно, последний прием пищи у них может приходиться на поздний вечер. Ученые попытались проследить, как это влияет на развитие ожирения, высокого кровяного давления, диабета и болезней сердца.

В исследовании использовали данные 12700 латиноамериканских граждан США в возрасте от 18 до 76 лет. Было обнаружено, что половина этих людей употребляла не менее 30% своего суточного рациона после 18:00.

У этих участников исследования на следующее утро наблюдался высокий уровень сахара в крови натощак, что считается признаком преддиабета. У них также были повышены уровень инсулина и кровяное давление, говорится в статье, опубликованной в журнале Live Science.

У 70% людей с преддиабетом впоследствии развивается диабет 2 типа, напоминают врачи. Он является фактором риска сердечных заболеваний.

У людей, склонных обильно ужинать после 18:00, на 23% чаще развивалась гипертония. Особенно склонны к развитию гипертонии оказались женщины.

Человеческий организм, напоминают врачи, имеет свой суточный ритм, связанный с интенсивностью освещения. Если человек не живет по законам светового дня, его внутренние «часы» дают сбой, что приводит к проблемам с метаболизмом и увеличивает риск развития хронических заболеваний.

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