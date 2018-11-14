Художник собирает неожиданные картины из фрагментов разных пазлов
Впечатляющий результат.
Впечатляющий результат.
Американец Тим Клейн свое основное время посвящает росписи автомобилей. Но хобби у него не менее интересное.
Тим очень любит собирать пазлы, и
Недолго думая, Клейн решил объединить в одной картине два совершенно разных пазла — и получилось очень неожиданно и креативно. Итогом своей работы художник оказался доволен и вскоре начал собирать пазлы только таким замысловатым образом.
На своих картинах он объединяет иногда очень неожиданные изображения: из дома вдруг могут вырасти горы, а машина может превратиться в водопад. Сейчас свои креативные пазлы Клейн выставляет на выставках, делает их на заказ и продает в интернете.
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