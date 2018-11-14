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13:42 (мск), источник: Mail Новости

Художник собирает неожиданные картины из фрагментов разных пазлов

Впечатляющий результат.

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Американец Тим Клейн свое основное время посвящает росписи автомобилей. Но хобби у него не менее интересное.

Тим очень любит собирать пазлы, и как-то раз он обнаружил, что фигуры головоломки, которые произвела одна компания, во всех наборах вырезаны одинаково, соответственно, детали из разных пазлов взаимозаменяемы.

Недолго думая, Клейн решил объединить в одной картине два совершенно разных пазла — и получилось очень неожиданно и креативно. Итогом своей работы художник оказался доволен и вскоре начал собирать пазлы только таким замысловатым образом.

На своих картинах он объединяет иногда очень неожиданные изображения: из дома вдруг могут вырасти горы, а машина может превратиться в водопад. Сейчас свои креативные пазлы Клейн выставляет на выставках, делает их на заказ и продает в интернете.

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