Ученые: морским огурцам грозит исчезновение
А все
А все
Морские биологи не на шутку встревожены: бесконтрольный вылов морских огурцов грозит исчезновением этих животных, что в свою очередь нанесет существенный удар по морской экологии.
Голотурии, или морские огурцы — это беспозвоночные животные, похожие на толстых червей черного, коричневого или зеленоватого цвета длиной от нескольких сантиметров до 2 метров. Рот голотурий окружён венчиком из щупалец, которыми животное захватывает пищу. Они малоподвижны и большую часть времени лежат на морском дне. Морские огурцы облюбовали коралловые рифы, но встречаются почти в любой части океана. Только в России их обнаружено до 100 видов.
В Китае и странах
Кроме того, их используют в традиционной китайской медицине и фармакологии. Голотурии настолько популярны, что их число резко уменьшилось.
Многие страны ввели квоты или полный запрет на вылов и экспорт морских огурцов. Например, в Марокко за такое браконьерство можно сесть в тюрьму на срок до одного года. Тем не менее, незаконный вылов голотурий и торговля ими на черном рынке продолжаются.
Как пишет National Geographic, многих на незаконный промысел толкает бедность. В том же Марокко на вылове морских огурцов можно заработать до 60 долларов в сутки. Это пятая часть минимальной заработной платы за месяц в этой стране.
Морские огурцы очень важны для морской экологии.
В районах, в которых популяция голотурий резко уменьшилась, прибрежные воды потеряли прозрачность и стали мутными.
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