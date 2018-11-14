Эксперты: треть всех произведенных в мире продуктов никогда не попадает на стол
В то же время миллиарды людей во всем мире страдают от недоедания.
В то же время миллиарды людей во всем мире страдают от недоедания.
1,3 миллиарда тонн продовольствия на сумму примерно 1 триллион долларов пропадает ежегодно, не доходя до холодильников потребителей.
Об этом говорится в докладе Глобальной группы по сельскому хозяйству и продовольственным системам для питания.
Это треть всей продукции, которая производится в мире за год. В то же время, отмечают эксперты, около 3 млрд людей во всем мире
В докладе отмечается, что продовольствие часто выбрасывают розничные торговцы по эстетическим соображениям. Также пропадают скоропортящиеся продукты
Эксперты говорят, что сокращение количества пищевых отходов является важным шагом в обеспечении доступа людей к питательным веществам, в которых они нуждаются. Они предлагают разработать и внедрить новые системы, которые помогут разумному распределению продовольствия между населением планеты. Это предусматривает ряд политических шагов, инновации в экономике, улучшение инфраструктуры и специальное обучение кадров.
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