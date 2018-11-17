Как выглядит «краб», который появился раньше динозавров
Его ближайшими родственниками были трилобиты.
Его ближайшими родственниками были трилобиты.
Вопреки внешнему виду, это животное ближе к паукам, чем к крабам. Официальное название
На заднем конце тела у мечехвостов расположен мечевидный хвостовой шип. Спину защищает массивный щит, по форме напоминающий лошадиное копыто. Мечехвосты достигают 60 см в длину и живут до 20 лет.
Современные мечехвосты обитают в морях от Дальнего Востока России до
В сезон размножения мечехвосты становятся объектом промышленного сбора. Из них изготавливают удобрения и корм для домашних животных. В Азии мечехвостов можно найти в ресторанах и точках уличной еды.
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