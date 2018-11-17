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17:08 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит «краб», который появился раньше динозавров

Его ближайшими родственниками были трилобиты.

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Краб-подкова — живое ископаемое, предки которого жили примерно 450 миллионов лет назад. Он старше даже динозавров, которые появились на 225 млн лет позже.

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Вопреки внешнему виду, это животное ближе к паукам, чем к крабам. Официальное название краба-подковы — мечехвост, или Xiphosura, и принадлежит оно к членистоногим. Ближайшие родственники мечехвостов — вымершие ныне трилобиты.

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На заднем конце тела у мечехвостов расположен мечевидный хвостовой шип. Спину защищает массивный щит, по форме напоминающий лошадиное копыто. Мечехвосты достигают 60 см в длину и живут до 20 лет.

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Современные мечехвосты обитают в морях от Дальнего Востока России до Юго-Восточной Азии. Увидеть их можно и на мелководье Атлантического побережья Северной Америки. Большую часть времени они проводят на дне, частично зарываясь в него с помощью щита, который выполняет роль плуга. В период нереста мечехвосты мигрируют на песчаные пляжи. Здесь самки откладывают яйца в грунт.

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В сезон размножения мечехвосты становятся объектом промышленного сбора. Из них изготавливают удобрения и корм для домашних животных. В Азии мечехвостов можно найти в ресторанах и точках уличной еды.

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