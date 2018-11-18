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15:51 (мск), источник: Mail Новости

Какой цветок становится прозрачным во время дождя (фото)

Он растет на Сахалине.

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Двулистник Грея — многолетнее травянистое растение. Это редкий вид, внесенный в Красную книгу России. Увидеть его можно на Сахалине и в ботанических садах.

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Растение прославилось благодаря способности к «волшебной» метаморфозе. В солнечный день его цветы кажутся белыми. Но стоит выпасть росе или пройти дождю — и они становятся прозрачными.

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Все дело в том, что в лепестках двулистника Грея нет белого пигмента. Их клеточная структура очень рыхлая, с большим количеством лакун, наполненных воздухом. В дождь вода проникает в лакуны и увеличивает светопроницаемость лепестков. В итоге цветки кажутся совсем прозрачными, словно сделанными из стекла.

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Цветет двулистник Грея в конце мая — начале июня. У него легкий аромат шиповника. К августу растение дает плоды ­— сочные темно-синие ягоды, похожие на мелкий виноград.

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В дикой природе двулистник Грея исчезает из-за уничтожения лесов. Культивировать его тоже непросто — семена плохо всходят, а разрастается растение довольно медленно.

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