Какой цветок становится прозрачным во время дождя (фото)
Он растет на Сахалине.
Он растет на Сахалине.
Двулистник Грея — многолетнее травянистое растение. Это редкий вид, внесенный в Красную книгу России. Увидеть его можно на Сахалине и в ботанических садах.
Растение прославилось благодаря способности к «волшебной» метаморфозе. В солнечный день его цветы кажутся белыми. Но стоит выпасть росе или пройти дождю — и они становятся прозрачными.
Все дело в том, что в лепестках двулистника Грея нет белого пигмента. Их клеточная структура очень рыхлая, с большим количеством лакун, наполненных воздухом. В дождь вода проникает в лакуны и увеличивает светопроницаемость лепестков. В итоге цветки кажутся совсем прозрачными, словно сделанными из стекла.
Цветет двулистник Грея в конце мая — начале июня. У него легкий аромат шиповника. К августу растение дает плоды — сочные
В дикой природе двулистник Грея исчезает
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