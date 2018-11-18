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18:16 (мск), источник: Mail Новости

В Индии открыли больницу для слонов (фото)

Для лечения животных будет доступно самое современное оборудование.

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В индийском регионе Матхура открылась первая больница для слонов.

Уникальный медицинский центр имеет современное лазерное оборудование, может проводить рентгенографию, в том числе зубов, ультразвуковые исследования, термографию, гидротерапию и другие процедуры.

Первая специализированная больница также оснащена лебедкой для подъема слонов и кабинетом для карантина. Она находится в селе Чурмура поблизости от центра по уходу за слонами.

В заведении предусмотрена наблюдательная площадка. Она позволит студентам-ветеринарам и стажерам наблюдать за животными, изучать их поведение и подходы к лечению слонов.

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