В Индии открыли больницу для слонов (фото)

В индийском регионе Матхура открылась первая больница для слонов.

Уникальный медицинский центр имеет современное лазерное оборудование, может проводить рентгенографию, в том числе зубов, ультразвуковые исследования, термографию, гидротерапию и другие процедуры.

Первая специализированная больница также оснащена лебедкой для подъема слонов и кабинетом для карантина. Она находится в селе Чурмура поблизости от центра по уходу за слонами.

В заведении предусмотрена наблюдательная площадка. Она позволит студентам-ветеринарам и стажерам наблюдать за животными, изучать их поведение и подходы к лечению слонов.