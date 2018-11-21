Ученые обнаружили «психоделическую» медузу (видео)
Необычная красавица обитает на глубине более километра.
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Необычная красавица обитает на глубине более километра.
У берегов
Животное сняли подводные камеры Deep Discoverer, работающие под управлением Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Медуза «парит» над морским дном, в это время ее тонкие длинные щупальца двигаются вокруг нее на 360 градусов в поисках добычи.
Животное обнаружили в водах
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