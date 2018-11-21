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12:48 (мск), источник: Mail Новости

Ученые обнаружили «психоделическую» медузу (видео)

Необычная красавица обитает на глубине более километра.

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У берегов Пуэрто-Рико обнаружили новый вид медузы, которую из-за необычного внешнего вида назвали «психоделической», или Rhopalonematid jelly Crossota millsae.

Животное сняли подводные камеры Deep Discoverer, работающие под управлением Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медуза «парит» над морским дном, в это время ее тонкие длинные щупальца двигаются вокруг нее на 360 градусов в поисках добычи.

Животное обнаружили в водах Ла-Паргуера на глубине 1015 метров.

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