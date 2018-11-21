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14:00 (мск), источник: Mail Новости

Дизайнер создал азбуку с легендами рок-музыки

Теперь вместе с буквами дети узнают и популярных музыкантов.

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Изучение азбуки — это важный этап взросления детей. Для того, чтобы помочь малышам лучше запомнить буквы, обычно алфавит сопровождается картинками милых животных или распространенных предметов. Но американский дизайнер Эндрю Морган предложил детям и их родителям кое-что поинтереснее.

Наряду с изучением букв он предлагает новому поколению учить и имена легенд рок-музыки.

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Морган создал азбуку под названием The Rock Alphabet, в которой каждая буква проиллюстрирована забавной карикатурой на известных музыкантов.

Элис Купер, Queen, Оззи Осборн, Дэвид Боуи, Мик Джаггер и многие другие легендарные артисты будут учить малышей не только буквам, но и истории рок-музыки.
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Отметим, что это уже вторая музыкальная азбука Моргана. Первым был алфавит с самыми известными рэп-исполнителями.

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