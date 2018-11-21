Дизайнер создал азбуку с легендами рок-музыки
Теперь вместе с буквами дети узнают и популярных музыкантов.
Теперь вместе с буквами дети узнают и популярных музыкантов.
Изучение азбуки — это важный этап взросления детей. Для того, чтобы помочь малышам лучше запомнить буквы, обычно алфавит сопровождается картинками милых животных или распространенных предметов. Но американский дизайнер Эндрю Морган предложил детям и их родителям
Наряду с изучением букв он предлагает новому поколению учить и имена легенд
Морган создал азбуку под названием The Rock Alphabet, в которой каждая буква проиллюстрирована забавной карикатурой на известных музыкантов.
Отметим, что это уже вторая музыкальная азбука Моргана. Первым был алфавит с самыми известными
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