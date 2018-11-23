33 тысячи скульптур: как выглядит самый яркий индуистский храм (фото)
Скоро он может кардинально измениться.
Скоро он может кардинально измениться.
Несколько веков назад жители индийского города Мадурай, в штате
Восстанавливая древний каменный комплекс из 12 башен высотой 50 метров, строители посчитали, что более 33 тысяч скульптур серого цвета, украшающих стены храма, выглядят очень скучно и решили придать им более жизнерадостный вид. В итоге, храм Минакши превратился в самую разноцветную религиозную постройку в Индии.
Примечательно, что ни одна из 33 тысяч фигур божеств и мифических созданий, украшающих стены храма, не повторяется.
Внутри комплекса находятся скульптуры Минакши, ее супруга Шивы и их сына,
Сейчас вокруг храма Минакши ведутся споры. Туристы просто обожают это яркое место, а вот историки считают, что нужно вернуть постройке ее первоначальный вид. Время от времени они проводят реставрационные работы, пытаясь очистить каменные скульптуры от многочисленных слоев краски.
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