Чем известно Ущелье прыгающего тигра в Китае (фото)
Одно из самых глубоких ущелий в мире поражает красотой.
Одно из самых глубоких ущелий в мире поражает красотой.
Знаменитая река Янцзы в Китае протекает по ущелью Хутяося невероятной красоты. Это уникальное место также известно под названием Ущелье прыгающего тигра.
Река протянулась на 15 км между горными массивами Юйлунсюэшань и Хабасюэшань высотой до 2 тысяч метров. Спускаясь к реке, крутые склоны гор образуют букву V. Это ущелье — одно из самых глубоких в мире.
В ущелье Янцзы образует целые каскады порогов, посмотреть на которые приезжают туристы. Доступ в это место им был разрешен не так давно — только в 1993 году. Место небезопасно — на реке произошло несколько несчастных случаев с любителями рафтинга.
Рядом с ущельем живут люди. Это фермеры, выращивающие зерновые и обслуживающие туристов. Большинство из них принадлежит к народу наси, сохранившему свой язык и уникальную культуру.
Ущелье прыгающего тигра — часть объекта «Три параллельные реки провинции Юньнань» Всемирного наследия.
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