Женщина-невидимка: художница умело прячет себя на автопортретах
Снимки, к которым стоит присмотреться внимательнее.
Снимки, к которым стоит присмотреться внимательнее.
Фотограф и художник Сесилия Паредес уже несколько лет ведет проект под названием «Пейзажи». Это серия фоторабот (преимущественно автопортретов), на которых она «растворяет» человека в окружающем мире.
Специально для создания эффекта «невидимого присутствия» она заранее подбирает ткани для фона, в которые затем укутывается сама или заворачивает свою модель. Неизменным остается и
По словам Паредес, таким образом она хочет показать единение человека с окружающим миром и его постоянное изменение вместе с ним.
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