Женщина-невидимка: художница умело прячет себя на автопортретах

Фотограф и художник Сесилия Паредес уже несколько лет ведет проект под названием «Пейзажи». Это серия фоторабот (преимущественно автопортретов), на которых она «растворяет» человека в окружающем мире.

Специально для создания эффекта «невидимого присутствия» она заранее подбирает ткани для фона, в которые затем укутывается сама или заворачивает свою модель. Неизменным остается и грим-камуфляж под цвет ткани. В итоге на снимках с первого раза довольно сложно увидеть человеческую фигуру. Обычно подсказкой являются мелкие детали вроде волос или глаз, которые художница оставляет открытыми.