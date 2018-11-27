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15:40 (мск), источник: Mail Новости

Женщина-невидимка: художница умело прячет себя на автопортретах

Снимки, к которым стоит присмотреться внимательнее.

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Фотограф и художник Сесилия Паредес уже несколько лет ведет проект под названием «Пейзажи». Это серия фоторабот (преимущественно автопортретов), на которых она «растворяет» человека в окружающем мире.

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Специально для создания эффекта «невидимого присутствия» она заранее подбирает ткани для фона, в которые затем укутывается сама или заворачивает свою модель. Неизменным остается и грим-камуфляж под цвет ткани. В итоге на снимках с первого раза довольно сложно увидеть человеческую фигуру. Обычно подсказкой являются мелкие детали вроде волос или глаз, которые художница оставляет открытыми.

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По словам Паредес, таким образом она хочет показать единение человека с окружающим миром и его постоянное изменение вместе с ним.

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