Где находится место, в котором можно почувствовать себя Гулливером (фото)
Ну очень крохотная деревня.
Ну очень крохотная деревня.
Совершенно уникальную достопримечательность можно найти в неприметной старой английской деревушке
Достопримечательность — это миниатюрная копия самой деревни, которая носит то же самое название.
«Деревня в деревне» сделана в масштабе 1:9, но отличить ее от настоящей можно разве что по размеру. Макет поселка в точности повторяет оригинальные улочки, здания и даже деревья и речку с мостом. Забавно и то, что в «деревне лилипутов» (так ее часто называют туристы) есть и своя уменьшенная копия поселка.
Бертон-он-Уотер-«младшая» была построена 1930-х годах, а открытие комплекса состоялось 13 мая 1937 года и было приурочено к празднованиям в честь коронации короля Георга VI. Все материалы для ее создания — местные (известняк для стен и сланец для кровли домов). В миниатюрной деревне также установлены уличные фонари, которые зажигаются по вечерам, а вместо настоящих больших деревьев здесь растут разнообразные бонсаи, которые смотрители подстригают в соответствии с оригиналом.
Примечательно, что все изменения, которые происходят в большой
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