Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китай сделал важное заявление о разрыве Украины с РФ
Почему истребитель в небе Санкт-Петербурга удивил интернет (фото)
Британские ученые решили выяснить, почему обвисает грудь
«Они совсем другие»: Киев на показания моряков Украины
Названы лучшие места России для переезда
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Сын Барановской снялся в клипе с «самой красивой девочкой в мире»
В Красноярске подростки ради шутки подожгли друга на катке
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Страхи и падения: что не так с Медведевой
Конвейер Гончаренко. 7 самых подорожавших игроков ЦСКА
Зарубежный фильм, возмутивший зрителей: массово выходили из зала
Ученый заявил у рождении уникальных близнецов
Будь моей последний раз: Жена отказала экс-мужу в сексе и погибла
Советский ведущий Юрий Ковеленов умер - причина
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Бани и кабинеты лишились неприкосновенности
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
16:17 (мск), источник: Mail Новости

Где находится место, в котором можно почувствовать себя Гулливером (фото)

Ну очень крохотная деревня.

Наверх

Совершенно уникальную достопримечательность можно найти в неприметной старой английской деревушке Бертон-он-Уотер в графстве Глостершир. Именно ради нее сюда съезжаются сотни туристов.

Достопримечательность — это миниатюрная копия самой деревни, которая носит то же самое название.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Деревня в деревне» сделана в масштабе 1:9, но отличить ее от настоящей можно разве что по размеру. Макет поселка в точности повторяет оригинальные улочки, здания и даже деревья и речку с мостом. Забавно и то, что в «деревне лилипутов» (так ее часто называют туристы) есть и своя уменьшенная копия поселка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Бертон-он-Уотер-«младшая» была построена 1930-х годах, а открытие комплекса состоялось 13 мая 1937 года и было приурочено к празднованиям в честь коронации короля Георга VI. Все материалы для ее создания — местные (известняк для стен и сланец для кровли домов). В миниатюрной деревне также установлены уличные фонари, которые зажигаются по вечерам, а вместо настоящих больших деревьев здесь растут разнообразные бонсаи, которые смотрители подстригают в соответствии с оригиналом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что все изменения, которые происходят в большой Бертон-он-Уотер отражаются и на маленькой. Например, если кто-то из местных жителей достраивает дом или на магазинчике меняется вывеска, то же самое будет сделано и в миниатюрной копии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Песков: пограничники России «умиротворили» нарушителей границы
Метеорологи пообещали феномен Эль-Ниньо этой зимой
Художница умело прячет себя на автопортретах (фото)
Как закрытый атомный город превратился в «мегасвалку»
Актриса пришла на премьеру своего фильма в «шапочке для купания»
Блогер показала, как скорпион выглядит под ультрафиолетом
Ученые выяснили, когда вымер сибирский единорог
Спорт
Страхи и падения: что не так с Медведевой Евгения Медведева не попала даже в финал Гран-при и не выиграла до сих пор ни одного старта в текущем сезоне
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Пятьсот рублей под «дворником» — новый способ обмана водителей Эту схему наши мошенники позаимствовали из США, где жулики подкладывают 100-долларовые купюры под щётки стеклоочистителя
Кино
17-летняя Пуговка выступила на открытии катка СТС Екатерина Старшова исполнила роль Снежной королевы в театрализованном представлении
Недвижимость
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Популярные темы на «Детях»
Почему людям айфоны не нравятся? 310
про школу 297
Каждое укладывание спать - истерика. Что делать? 192
Как быть? 187
Леди
Владимир Машков все еще альфа-самец (фото) Рассказываем о том, почему 55-летний актер все еще остается главным альфа-самцом на российской сцене.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь