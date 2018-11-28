Девушка сбросила 86 кг, взяв пример с мамы (фото)
Она долгое время страдала от лишнего веса.
Она долгое время страдала от лишнего веса.
Страдающая ожирением британка Стефани Сайкс сбросила больше половины своего веса всего за 19 месяцев, последовав вдохновляющему примеру матери.
В свои 24 года девушка весила 171 кг. Лишний вес был ее проблемой с детства, но ожирение стало результатом затянувшейся депрессии после внезапной смерти отца Стефани.
Испугавшись за дочь, 55-летняя Карен Сайкс записалась в группу по похудению, перешла на здоровую диету и начала заниматься спортом. Вдохновленная результатами матери, Стефани последовала ее примеру.
Вскоре дочери удалось не только догнать, но и превзойти маму. Она похудела до 85 кг и сменила размер XXXL на L за полтора года. «До сих пор не могу поверить, что отражение в зеркале — это я. Ощущаю себя совсем иной!» — рассказала Стефани в интервью The Mirror.
Тем не менее, у девушки остается серьезная проблема — около шести килограммов лишней кожи. Удалить ее можно с помощью операции, но на это потребуется 20 тысяч фунтов (1,7 млн рублей). Такой суммы у Стефани нет, она надеется собрать ее с помощью краудфандинга.
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