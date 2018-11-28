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15:18 (мск), источник: Mail Новости

Девушка сбросила 86 кг, взяв пример с мамы (фото)

Она долгое время страдала от лишнего веса.

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Страдающая ожирением британка Стефани Сайкс сбросила больше половины своего веса всего за 19 месяцев, последовав вдохновляющему примеру матери.

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В свои 24 года девушка весила 171 кг. Лишний вес был ее проблемой с детства, но ожирение стало результатом затянувшейся депрессии после внезапной смерти отца Стефани.

Переживая потерю, Сайкс практически перестала выходить из дома. Она спала до обеда и употребляла около 5 тысяч калорий в сутки при дневной норме около 2 тысяч.

Испугавшись за дочь, 55-летняя Карен Сайкс записалась в группу по похудению, перешла на здоровую диету и начала заниматься спортом. Вдохновленная результатами матери, Стефани последовала ее примеру.

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Стефани с мамой Карен

Вскоре дочери удалось не только догнать, но и превзойти маму. Она похудела до 85 кг и сменила размер XXXL на L за полтора года. «До сих пор не могу поверить, что отражение в зеркале — это я. Ощущаю себя совсем иной!» — рассказала Стефани в интервью The Mirror.

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Тем не менее, у девушки остается серьезная проблема — около шести килограммов лишней кожи. Удалить ее можно с помощью операции, но на это потребуется 20 тысяч фунтов (1,7 млн рублей). Такой суммы у Стефани нет, она надеется собрать ее с помощью краудфандинга.

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