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11:25 (мск), источник: Mail Новости

Гигантский петух стал новым героем соцсетей (видео)

Не успели в мире обсудить быка-гиганта, как тут же появилось еще одно уникальное животное.

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В Сети появилось видео с огромным петухом, который вальяжно обходит свои владения во дворе. Сначала пользователи решили, что это фейк — уж слишком неправдоподобно смотрелась эта большая птица. Но вскоре журналистам удалось разыскать владельца гигантского петуха, который и рассказал о своем питомце.

Во время загрузки произошла ошибка.

Итак, огромное животное зовут Меракли и он живет на ферме в Косово. Петух — представитель породы Брама, которые в среднем вырастают до 5,5 килограммов. Но Меракли «пошел» дальше — его вес составляет 7,7 килограммов, а рост достигает почти метра.

По словам владельца петуха Фитима Сейфиджая, несмотря на большие размеры, Меракли — очень добродушная и воспитанная птица. Он не доставляет никому хлопот и заботится о двух своих подругах-курах, которые по размерам уступают ему в два раза.

Об огромном петухе стало известно еще в 2017 году, но сейчас, на волне популярности быка-гиганта, снова вспомнили и Меракли.

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