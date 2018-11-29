Гигантский петух стал новым героем соцсетей (видео)

В Сети появилось видео с огромным петухом, который вальяжно обходит свои владения во дворе. Сначала пользователи решили, что это фейк — уж слишком неправдоподобно смотрелась эта большая птица. Но вскоре журналистам удалось разыскать владельца гигантского петуха, который и рассказал о своем питомце.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tSeXEkaCRRQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Итак, огромное животное зовут Меракли и он живет на ферме в Косово. Петух — представитель породы Брама, которые в среднем вырастают до 5,5 килограммов. Но Меракли «пошел» дальше — его вес составляет 7,7 килограммов, а рост достигает почти метра.

По словам владельца петуха Фитима Сейфиджая, несмотря на большие размеры, Меракли — очень добродушная и воспитанная птица. Он не доставляет никому хлопот и заботится о двух своих подругах-курах, которые по размерам уступают ему в два раза.

Об огромном петухе стало известно еще в 2017 году, но сейчас, на волне популярности быка-гиганта, снова вспомнили и Меракли.