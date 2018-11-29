Британский вор написал трогательное письмо студенту, у которого украл ноутбук

Очень забавной, хотя и криминальной историей поделился в Twitter житель Бирмингема Стиви Валентайн. Он рассказал, что накануне у его соседа по квартире украли ноутбук, но всего через несколько часов тот получил на электронную почту необычное письмо, написанное вором.

В письме преступник просит прощения за то, что ему пришлось лишить парня ноутбука из-за своей бедности. Он также сообщает, что сознательно не стащил кошелек и телефон, чтобы хоть как-то компенсировать утрату.

Поняв, что он украл компьютер у студента, преступник так расчувствовался, что пообещал выслать на почту любые конспекты и учебные материалы, которые есть на украденном ноуте.

История умалчивает, связался ли потерпевший студент с вором и попросил ли его переслать какие-то файлы, но пользователи Сети очень впечатлились этой историей. Многие посочувствовали совестливому преступнику и предложили обменять ноутбук на деньги или работу для воришки.

Отметим, что не только в Великобритании водятся совестливые воры. В ноябре в Малайзии преступник сначала угнал у парня байк, а уже на следующий день извинился и рассказал, где его припарковал.