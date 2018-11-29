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13:47 (мск), источник: Mail Новости

Британский вор написал трогательное письмо студенту, у которого украл ноутбук

Такого преступника даже наказывать не хочется.

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Очень забавной, хотя и криминальной историей поделился в Twitter житель Бирмингема Стиви Валентайн. Он рассказал, что накануне у его соседа по квартире украли ноутбук, но всего через несколько часов тот получил на электронную почту необычное письмо, написанное вором.

У моего соседа по квартире сегодня украли ноутбук. Смотрите, что вор отправил ему.

В письме преступник просит прощения за то, что ему пришлось лишить парня ноутбука из-за своей бедности. Он также сообщает, что сознательно не стащил кошелек и телефон, чтобы хоть как-то компенсировать утрату.

Поняв, что он украл компьютер у студента, преступник так расчувствовался, что пообещал выслать на почту любые конспекты и учебные материалы, которые есть на украденном ноуте.

История умалчивает, связался ли потерпевший студент с вором и попросил ли его переслать какие-то файлы, но пользователи Сети очень впечатлились этой историей. Многие посочувствовали совестливому преступнику и предложили обменять ноутбук на деньги или работу для воришки.

Просто выкупи у него ноутбук, ему нужны деньги
Некоторые крадут просто из необходимости. Они не плохие люди
По крайне мере, он хочет выслать ему его университетские работы
Вообще-то мне очень жаль этого воришку
Воры в Британии выглядят милыми, но их действия неприемлемы
Однажды кто-то угнал автомобиль моей тети, но уже на следующий день вернул его обратно с запиской “Я сожалею” и новым зонтиком

Отметим, что не только в Великобритании водятся совестливые воры. В ноябре в Малайзии преступник сначала угнал у парня байк, а уже на следующий день извинился и рассказал, где его припарковал.

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