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15:29 (мск), источник: Mail Новости

Ночная магия: как выглядит лунная радуга (фото)

Удивительное природное явление.

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Радуга часто ассоциируется с чем-то волшебным и сказочным, а потому ее появление в небе зачастую вызывает если не восторг, то как минимум интерес. Но мало кто знает, что радуга бывает не только солнечным днем, но и лунной ночью.

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Из-за слабого света Луны ночную радугу разглядеть довольно сложно — она видится белой и более тусклой, чем обычная дневная. Как правило, наиболее яркую лунную радугу невооруженным глазом можно увидеть при полной луне.

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И, конечно, необходимо, чтобы свет луны отражался от капель воды, так что это явление чаще всего можно увидеть вблизи водопадов. Именно там обычно «дежурят» фотографы в погоне за необычными кадрами.

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Напомним, что недавно в шведской Лапландии фотографу удалось снять очень редкое явление — одновременное появление на небе лунной радуги и северного сияния.

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