Ночная магия: как выглядит лунная радуга (фото)
Удивительное природное явление.
Удивительное природное явление.
Радуга часто ассоциируется с
И, конечно, необходимо, чтобы свет луны отражался от капель воды, так что это явление чаще всего можно увидеть вблизи водопадов. Именно там обычно «дежурят» фотографы в погоне за необычными кадрами.
Напомним, что недавно в шведской Лапландии фотографу удалось снять очень редкое явление — одновременное появление на небе лунной радуги и северного сияния.
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