Скульптор создает удивительные фигуры из металлолома (фото)
Винтики и шестеренки нашли бессмертие в произведениях искусства.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Винтики и шестеренки нашли бессмертие в произведениях искусства.
Британский скульптор и иллюстратор Пенни Харди выбрала для своего творчества довольно необычные материалы. Свою самую знаменитую серию садовых скульптур, которую можно увидеть как в парках по всему миру, так и в музеях, она создала из выброшенных и ржавых болтов, винтиков, шестеренок и других металлических деталей.
Примечательно, что форму для своих женских фигур Харди «лепит» с собственного тела. По словам скульптора, таким образом она как бы продлевает собственное существование в другой форме, а использование железных материалов помогает ей вдохнуть жизнь в отслуживший металл и объединить механическое с живой природой.
Читайте также: