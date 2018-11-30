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11:04 (мск), источник: Mail Новости

Скульптор создает удивительные фигуры из металлолома (фото)

Винтики и шестеренки нашли бессмертие в произведениях искусства.

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Британский скульптор и иллюстратор Пенни Харди выбрала для своего творчества довольно необычные материалы. Свою самую знаменитую серию садовых скульптур, которую можно увидеть как в парках по всему миру, так и в музеях, она создала из выброшенных и ржавых болтов, винтиков, шестеренок и других металлических деталей.

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Примечательно, что форму для своих женских фигур Харди «лепит» с собственного тела. По словам скульптора, таким образом она как бы продлевает собственное существование в другой форме, а использование железных материалов помогает ей вдохнуть жизнь в отслуживший металл и объединить механическое с живой природой.

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