Скульптор создает удивительные фигуры из металлолома (фото)

Британский скульптор и иллюстратор Пенни Харди выбрала для своего творчества довольно необычные материалы. Свою самую знаменитую серию садовых скульптур, которую можно увидеть как в парках по всему миру, так и в музеях, она создала из выброшенных и ржавых болтов, винтиков, шестеренок и других металлических деталей.