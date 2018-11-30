Японец создает невероятные фигуры животных из воздушных шаров
Настоящие произведения искусства.
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Настоящие произведения искусства.
Если при словосочетании «фигуры из воздушных шаров» у вас в голове всплывают изображения клоунов, крутящих собачек и цветочки на детских утренниках — то скорее забудьте об этом.
Японский художник Масаёси Мацумото делает из воздушных шаров такие невероятные скульптуры, что назвать их просто «фигурками» не поворачивается язык.
Мацумото вдохновляет природа, а потому главными его персонажами выступают животные, птицы, насекомые и растения.
Удивительно точные и очень сложные скульптуры художник создает только из воздушных шаров, без применения других посторонних и скрепляющих материалов.
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