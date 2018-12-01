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10:06 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит статуя ангела из 100 тысяч ножей (фото)

Ее установили как памятник против насилия и агрессии.

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В Ливерпуле возле кафедрального собора установили необычную статую ангела — она создана из более чем 100 тысяч ножей, конфискованных полицейскими у преступников.

8-метрового ангела создал скульптор Алфи Брэдли в Британском центре металлоконструкций в городе Озуэстри. Понадобилось более года работы после того, как Министерство внутренних дел дало разрешение на сбор ножей.

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Алфи Брэдли со своим творением

Ножи собирали в 43 полицейских участках. Брэдли дезинфицировал их и припаивал к скульптуре.

«Ангел ножей» станет национальным памятником против насилия и агрессии. Он простоит у собора до 31 января. Местные власти надеются, что скульптура послужит напоминанием о страданиях людей из-за преступлений.

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