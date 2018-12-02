В лесу под Костромой построили необычные сооружения (фото)
Это современная деревянная архитектура.
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Это современная деревянная архитектура.
До десяти уникальных деревянных объектов можно увидеть в лесу возле деревни Асташово Костромской области.
Все постройки соорудили участники практикума по современной деревянной архитектуре «Древолюция». Он рассчитан на начинающих архитекторов и студентов профильных вузов. Практикум бесплатный, а его участников отбирают на конкурсной основе.
Все деревянные постройки сооружены на одной тропе и дополняют друг друга. Здесь можно увидеть дом на дереве, небольшой мост, мистические ограды и «строительные леса».
По итогам практикума жури вручило премии.
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