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16:58 (мск), источник: Mail Новости

В лесу под Костромой построили необычные сооружения (фото)

Это современная деревянная архитектура.

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До десяти уникальных деревянных объектов можно увидеть в лесу возле деревни Асташово Костромской области.

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Объект «Лесом»

Все постройки соорудили участники практикума по современной деревянной архитектуре «Древолюция». Он рассчитан на начинающих архитекторов и студентов профильных вузов. Практикум бесплатный, а его участников отбирают на конкурсной основе.

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Все деревянные постройки сооружены на одной тропе и дополняют друг друга. Здесь можно увидеть дом на дереве, небольшой мост, мистические ограды и «строительные леса».

По итогам практикума жури вручило премии. Гран-при получили объекты «Дом порос» и «Над», а премию жури — объект «Оглушенные».

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Объект «Оглушенные»
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Объект «Аверс/реверс»
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Объект «Пути»
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Объект «Над»
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Объект «Дом порос»
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Объект «Леса»

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