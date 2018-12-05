Завораживающий таймлапс: фотограф показал, как растут грибы

В Сети появилось интересное видео, которое демонстрирует, насколько удивительна и сказочна бывает природа.

YouTube-блогер под ником SRODRIGO777 уже несколько лет снимает невероятные видео и таймлапсы, в которых показывает все величие и уникальность нашей планеты.

В одном из роликов автор показал, как растут и развиваются разные виды грибов — и это действительно завораживающее видео.