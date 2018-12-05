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07:34 (мск), источник: Mail Новости

Завораживающий таймлапс: фотограф показал, как растут грибы

Такое точно увидишь не каждый день.

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В Сети появилось интересное видео, которое демонстрирует, насколько удивительна и сказочна бывает природа.

YouTube-блогер под ником SRODRIGO777 уже несколько лет снимает невероятные видео и таймлапсы, в которых показывает все величие и уникальность нашей планеты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В одном из роликов автор показал, как растут и развиваются разные виды грибов — и это действительно завораживающее видео.

Напомним, что ранее мы уже писали об удивительном ролике, в котором демонстрировали превращение куколки в бабочку.

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