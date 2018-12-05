Завораживающий таймлапс: фотограф показал, как растут грибы
Такое точно увидишь не каждый день.
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Такое точно увидишь не каждый день.
В Сети появилось интересное видео, которое демонстрирует, насколько удивительна и сказочна бывает природа.
В одном из роликов автор показал, как растут и развиваются разные виды грибов — и это действительно завораживающее видео.
Напомним, что ранее мы уже писали об удивительном ролике, в котором демонстрировали превращение куколки в бабочку.