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12:39 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит самая опасная в мире улитка (фото)

Она жалит человека зубом, похожим на гарпун.

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От Красного моря до Филиппин на мелководье можно увидеть необычного моллюска. Его красивая вытянутая раковина привлекает внимание туристов, занимающихся снорклингом возле коралловых рифов. Контакт с такой «зверюшкой» очень опасен — ее яд может привести к смерти человека.

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Брюхоногий моллюск носит название Конус географический. Все семейство конусов — хищники, которые парализуют добычу с помощью яда. Когда улитка оказывается рядом с рыбкой, червем или моллюском, она впивается в добычу гарпунообразным зубом, высунутым из ротовой полости. В тело жертвы поступают токсины, которые мгновенно парализуют добычу. Затем улитка заглатывает свой обед.

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Охотится улитка-хищник ночью, а днем прячется в песке, так что случайно столкнуться с ней довольно сложно. Но некоторые ныряльщики, заметив красивую раковину, пытаются раздобыть себе морской трофей.

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При контакте с человеком большинство конусов прячется в раковину, но Конус географический наоборот становится агрессивным и нападает. Укол конуса очень болезненный, он вызывает онемение в области укуса. Место укуса сначала бледнеет, а затем синеет.

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Человек может потерять сознание, пережить частичный паралич и получить сердечную недостаточность. Если инцидент случился в воде, спасти пострадавшего часто не успевают.

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