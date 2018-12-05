Как выглядит самая опасная в мире улитка (фото)
Она жалит человека зубом, похожим на гарпун.
Она жалит человека зубом, похожим на гарпун.
От Красного моря до Филиппин на мелководье можно увидеть необычного моллюска. Его красивая вытянутая раковина привлекает внимание туристов, занимающихся снорклингом возле коралловых рифов. Контакт с такой «зверюшкой» очень опасен — ее яд может привести к смерти человека.
Брюхоногий моллюск носит название Конус географический. Все семейство конусов — хищники, которые парализуют добычу с помощью яда. Когда улитка оказывается рядом с рыбкой, червем или моллюском, она впивается в добычу гарпунообразным зубом, высунутым из ротовой полости. В тело жертвы поступают токсины, которые мгновенно парализуют добычу. Затем улитка заглатывает свой обед.
Охотится
При контакте с человеком большинство конусов прячется в раковину, но Конус географический наоборот становится агрессивным и нападает. Укол конуса очень болезненный, он вызывает онемение в области укуса. Место укуса сначала бледнеет, а затем синеет.
Человек может потерять сознание, пережить частичный паралич и получить сердечную недостаточность. Если инцидент случился в воде, спасти пострадавшего часто не успевают.
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