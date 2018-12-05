Где живет бабочка, притворяющаяся совой (фото)
Так она защищается от хищников.
Так она защищается от хищников.
В американских тропиках обитает бабочка Калиго. Название в переводе с латинского означает «мрачная».
Окраска крыльев этого животного действительно темная — бурая или коричневая с фиолетовым или синим отливом. Но вот скучной Калиго не назовет никто.
В процессе эволюции узор на крыльях бабочки стал очень сложным. В центре нижнего крыла появился большой круг с каймой, напоминающий глаз совы.
Калиго можно увидеть в лесах от Мексики до Перу. Днем они предпочитают скрываться в темных уголках.
Полет бабочек очень стремительный, похожий на скачки, а питаются они соком перезревших фруктов. Главное лакомство для Калиго — бананы.
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