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12:43 (мск), источник: Mail Новости

Художник превращает реальных людей в персонажей мультфильмов

И это очень мило.

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Американский художник Роберт Де Хесус уже несколько лет создает комиксы и иллюстрации для книг и журналов. Но особую популярность ему принесли милые скетчи, которые он рисует по фотографиям реально существующих людей.

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На Instagram Роба подписаны более 75 тысяч человек, среди которых он периодически устраивает акции и конкурсы — победителей он бесплатно рисует и публикует здесь же в соцсети.

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Его рисунки незамысловаты и мультяшно-наивны, но имеют абсолютное сходство с оригиналом, что делает их еще интереснее.

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Кстати, в героев мультфильмов превращает реальных людей и еще один художник — Лэнс Фан. С помощью 3D-дизайна он показывает, как бы выглядели живые люди в анимационном мире.

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