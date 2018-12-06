Художник превращает реальных людей в персонажей мультфильмов
И это очень мило.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
И это очень мило.
Американский художник Роберт Де Хесус уже несколько лет создает комиксы и иллюстрации для книг и журналов. Но особую популярность ему принесли милые скетчи, которые он рисует по фотографиям реально существующих людей.
На Instagram Роба подписаны более 75 тысяч человек, среди которых он периодически устраивает акции и конкурсы — победителей он бесплатно рисует и публикует здесь же в соцсети.
Его рисунки незамысловаты и
Кстати, в героев мультфильмов превращает реальных людей и еще один художник — Лэнс Фан. С помощью 3D-дизайна он показывает, как бы выглядели живые люди в анимационном мире.
Читайте также: