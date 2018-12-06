Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Узнав о плане США остановить "Северный поток", РФ резко ответила
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Регина Тодоренко родила первенца
Кого боятся дальнобойщики, которые едут на Украину
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
"Наглость Киева вышла за рамки". Политолог о заявлении Меркель
Расстрел солдат в Краснодаре был ранее спланирован
8 звезд со странными и противными привычками
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Алина, защищайся. Загитова может проиграть с чистым прокатом?
«МЮ» и «Арсенал» выдали потрясающий матч
Сбербанк изменил порядок популярного способа перевода на карту
На выступлении Лаврова отключили микрофон и свет
В Антарктиде нашли рукотворные развалины (фото)
Раскрыта новая схема обмана клиентов «Сбербанка»
Микрофон Лаврова отключили во время речи: ушел под аплодисменты
Опрос показал реальное отношение украинцев к РФ
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
22Северокорейская угроза
12:50 (мск), источник: Mail Новости

Назван главный цвет 2019 года

Он символизирует нашу потребность в оптимизме и поиске радости.

Наверх
Источник: Pantone

Цветом 2019 года назван «живой коралл», сообщает разработчик профессиональных цветовых стандартов Pantone.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы получаем энергию от природы. Подобно тому, как коралловый риф является источником пропитания и убежищем для морской жизни, яркий, но мягкий PANTONE 16−1546 “Живой коралл” принимает нас в свои теплые и заботливые объятья, дающие комфорт и помогающие держаться на плаву в нашем постоянно меняющемся мире», — отмечают в Pantone.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Символизируя нашу врожденную потребность в оптимизме и поиске радости, “Живой коралл” олицетворяет наше стремление к игривому самовыражению», — добавляют дизайнеры.

Яркость и жизнерадостность этого цвета привлекает внимание в социальных сетях и цифровом дизайне, ассоциируется с комфортом и позитивностью в моде и интерьерах и подходит для любого типа кожи, если речь идет о косметике, заявляют в Pantone.

Во время загрузки произошла ошибка.

Pantone называет цвет года вот уже 20 лет. Выбор компании влияет на тенденции в моде, дизайне и других сферах. Цветом 2018-го был назван ультрафиолет.

Читайте также:

Договор о границе Ингушетии и Чечни признан законным
Роспотребнадзор: 63% россиян умирают из-за неправильного питания
Минобороны России рассказало о сопровождении эсминца США
Медведев назвал пенсионную реформу труднейшим решением за 10 лет
Названы лучшие смартфоны в России
Докопались до красоты: подлинная история бюста Нефертити
Спорт
ЧМ-2018 связали с коррупцией Бывший член исполкома FIFA признался в продаже своего голоса
Hi-Tech
Представлен процессор для смартфонов будущего Новый техпроцесс 7 нм, лучшая в мире производительность и 5G
Авто
Новые «Жигули» 25 лет простояли на балконе хрущёвки (видео) Машина, простоявшая на балконе дома более четверти века, успела стать одной из достопримечательностей Тбилиси
Кино
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети» Певица сообщила, что будет болеть за Микеллу в новом сезоне проекта
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен: 7 примеров
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Дети
Известная ведущая устроила шоу на выписке из роддома Поклонники пришли в восторг от задумки Липы Тетерич (фото и видео)
Леди
5 звезд, которые сделали подтяжку лица (мнение эксперта) Пластический хирург Вячеслав Балкизов разбирает на примерах звезд, какой метод подтяжки лица выглядит гармонично и естественно.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь