Назван главный цвет 2019 года
Он символизирует нашу потребность в оптимизме и поиске радости.
Он символизирует нашу потребность в оптимизме и поиске радости.
Цветом 2019 года назван «живой коралл», сообщает разработчик профессиональных цветовых стандартов Pantone.
«Мы получаем энергию от природы. Подобно тому, как коралловый риф является источником пропитания и убежищем для морской жизни, яркий, но мягкий PANTONE 16−1546 “Живой коралл” принимает нас в свои теплые и заботливые объятья, дающие комфорт и помогающие держаться на плаву в нашем постоянно меняющемся мире», — отмечают в Pantone.
«Символизируя нашу врожденную потребность в оптимизме и поиске радости, “Живой коралл” олицетворяет наше стремление к игривому самовыражению», — добавляют дизайнеры.
Яркость и жизнерадостность этого цвета привлекает внимание в социальных сетях и цифровом дизайне, ассоциируется с комфортом и позитивностью в моде и интерьерах и подходит для любого типа кожи, если речь идет о косметике, заявляют в Pantone.
Pantone называет цвет года вот уже 20 лет. Выбор компании влияет на тенденции в моде, дизайне и других сферах. Цветом 2018-го был назван ультрафиолет.
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