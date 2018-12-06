Художник собирает «живые» скульптуры из осколков стекла
Опасно, но очень красиво.
Опасно, но очень красиво.
Греческий скульптор и художник Костас Варотсос для своего творчества выбрал не совсем обычный материал: он создает удивительные скульптуры и инсталляции из стекла, а точнее — его осколков.
Самая известная скульптура Варотсоса — 12-метровая статуя под названием «Бегун». Ее скульптор сделал еще в 1988 году и посвятил национальному герою Греции Спиридону Луису, который выиграл золотую медаль на первых Олимпийских играх современности в 1896 году.
Огромная скульптура, изображающая бегущего человека, сложена из сотен стеклянных пластин, лежащих в разных плоскостях, за счет чего создается впечатление размытости «кадра» при движении.
За время своего существования «Бегун» несколько раз менял местоположение, но неизменно оставался в пределах Афин.
Помимо этой знаковой для Греции скульптуры, Варотсос создал множество других удивительных фигур и инсталляций, выставленных как на городских улицах Греции, так и в музеях по всему миру.
В своем творчестве скульптор использует пластины и осколки стекла, из которых сооружает удивительные конструкции с эффектом движения.
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