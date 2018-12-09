Фотограф из Нью-Йорка показал, как живут в Монголии
Впервые он услышал об этой стране от своего дедушки, которого во время Второй мировой спас отряд монгольских солдат.
Впервые он услышал об этой стране от своего дедушки, которого во время Второй мировой спас отряд монгольских солдат.
Фотограф Фредерик Лагранж провел 17 лет, изучая Монголию.
Он опубликовал книгу, в которой собраны фотографии пейзажей и жителей этой страны, их культуры и способа жизни.
Впервые я услышал о Монголии от моего дедушки, когда мне было около 7 или 8 лет, в его рассказах о солдатах во время Второй мировой войны. Он рассказал о том, как его спас в конце 1944 года, когда он был военнопленным, отряд монгольских солдат, сражавшихся под советским командованием… Эти люди спасли жизнь моего дедушки — и мою тоже.
В 2001 году живущий в
Вернувшись в
«Я хотел потратить столько времени, сколько придется, чтобы выразить в снимках эмоции и характер этого сурового и все еще очень загадочного места, чтобы глубже погрузиться в культуру и людей, которые казались мне совершенно чужими, когда я впервые приехал», — отмечает Фредерик.
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