Фотограф из Нью-Йорка показал, как живут в Монголии

Впервые я услышал о Монголии от моего дедушки, когда мне было около 7 или 8 лет, в его рассказах о солдатах во время Второй мировой войны. Он рассказал о том, как его спас в конце 1944 года, когда он был военнопленным, отряд монгольских солдат, сражавшихся под советским командованием… Эти люди спасли жизнь моего дедушки — и мою тоже.

Фредерик Лагранж