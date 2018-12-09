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11:24 (мск), источник: Mail Новости

Фотограф из Нью-Йорка показал, как живут в Монголии

Впервые он услышал об этой стране от своего дедушки, которого во время Второй мировой спас отряд монгольских солдат.

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Фотограф Фредерик Лагранж провел 17 лет, изучая Монголию.

Он опубликовал книгу, в которой собраны фотографии пейзажей и жителей этой страны, их культуры и способа жизни.

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Впервые я услышал о Монголии от моего дедушки, когда мне было около 7 или 8 лет, в его рассказах о солдатах во время Второй мировой войны. Он рассказал о том, как его спас в конце 1944 года, когда он был военнопленным, отряд монгольских солдат, сражавшихся под советским командованием… Эти люди спасли жизнь моего дедушки — и мою тоже.
Фредерик Лагранж
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В 2001 году живущий в Нью-Йорке француз работал помощником фотографа. Он с трудом собрал нужную сумму, взял отпуск на месяц и отправился в Западную Монголию. Все это время он провел, снимая бескрайние пейзажи далекой страны.

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Вернувшись в Нью-Йорк, фотограф понял, как мало он объехал, и захотел вернуться в Монголию снова, чтобы увидеть пустыню Гоби, оленеводов, охотников и многое другое. Так у Фредерика родилась идея книги. Он собирал для нее материал в течение 17 лет.

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«Я хотел потратить столько времени, сколько придется, чтобы выразить в снимках эмоции и характер этого сурового и все еще очень загадочного места, чтобы глубже погрузиться в культуру и людей, которые казались мне совершенно чужими, когда я впервые приехал», — отмечает Фредерик.

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