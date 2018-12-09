Как украшают к Рождеству лучшие витрины (фото)
Санта с электрогитарой, роботы из будущего, космические снеговики и другие идеи дизайнеров поражают воображение.
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Санта с электрогитарой, роботы из будущего, космические снеговики и другие идеи дизайнеров поражают воображение.
В преддверии зимних праздников магазины и торговые центры начали борьбу за клиентов. Они состязаются в лучшем новогоднем декоре, создавая в своих витринах настоящую зимнюю сказку.
Парижский бутик Dior украсила огромная елка,
Миланский бутик Prada «поселил» в витринах фантастических существ из будущего, а парижский универмаг Galeries Lafayette специально для своих витрин создал 3D-фигурки по детским рисункам.
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