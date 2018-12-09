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16:55 (мск), источник: Mail Новости

Как украшают к Рождеству лучшие витрины (фото)

Санта с электрогитарой, роботы из будущего, космические снеговики и другие идеи дизайнеров поражают воображение.

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В преддверии зимних праздников магазины и торговые центры начали борьбу за клиентов. Они состязаются в лучшем новогоднем декоре, создавая в своих витринах настоящую зимнюю сказку.

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Парижский бутик Dior украсила огромная елка, нью-йоркский универмаг Bloomingdales обыграл историю детского персонажа Гринча, который ненавидит Рождество, а лондонский универмаг Selfridges & Co сделал акцент на рок-н-ролле.

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Bloomingdales

Миланский бутик Prada «поселил» в витринах фантастических существ из будущего, а парижский универмаг Galeries Lafayette специально для своих витрин создал 3D-фигурки по детским рисункам.

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Selfridges & Co
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Prada
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Bloomingdales
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Galeries Lafayette
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Selfridges & Co
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Macy's
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Harrod’s
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Galeries Lafayette

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