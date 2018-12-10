Культ мертвых: как выглядят загадочные статуи в Колумбии
Наибольшее количество удивительных мегалитических скульптур в Южной Америке сосредоточено не в Чили или Перу, как может предположить большинство путешественников.
Наибольшее количество удивительных мегалитических скульптур в Южной Америке сосредоточено не в Чили или Перу, как может предположить большинство путешественников.
Удивительное место, в котором обнаружены 162 подземных гробницы и более 500 монолитных каменных истуканов и курганов, спрятано посреди засушливого высокогорного плато на юге Колумбии. Оно даст фору даже острову Пасхи с его знаменитыми каменными истуканами.
Впервые загадочное место случайно обнаружил в 1794 году монах Фрай Хуан де Санта Гертрудис. В одной из пещер он увидел каменного идола и счел, что ему поклонялись древние народы, населявшие эту землю до прибытия испанцев.
Сегодня историки уверены, что все эти памятники древности, разбросанные на территории 2 тыс. квадратных километров, свидетельствуют о сильном культе мертвых.
Подземные склепы расположены в национальном археологическом парке «Тьеррадентро». От 2 до 7 метров в диаметре, они высечены в мягкой вулканической породе. Одни находятся почти под поверхностью, другие — на глубине до 9 метров. Купола самых больших гробниц подпирают массивные колонны.
Многие склепы украшены геометрическими узорами и выкрашены красной и черной краской на белом фоне. В стенах гробниц вырезаны монументальные статуи.
О народе, построившем гробницы, почти ничего не известно. Ученые предполагают, что расцвет этой культуры пришелся на 7−9 века.
Детали скульптур и рисунков «Тьеррадентро» напоминают аналогичные детали памятников культуры
Скульптуры парка носят название «чинас». Некоторые из них реалистичны, другие абстрактны, одни изображают людей и животных, другие — чудовищ. Чинас вырезали из вулканических пород и ярко окрашивали в красные, синие и жёлтые цвета. Со временем они обесцветились.
Многие скульптуры очень маленькие — от десяти сантиметров. Другие достигают семи метров в высоту и весят несколько тонн.
Считается, что чинас создали племена, проживающие вдоль рек Магдалена и Каука в 1−8 веках. В верховье этих рек древние люди создали некрополь, где хоронили мертвых и поклонялись богам.
Археологи уверены, что гробницы и мегалиты древней Колумбии свидетельствуют об очень интенсивном похоронном культе. Смерть здесь рассматривали как переход в другую жизнь и обеспечивали своих мертвых всем необходимым для нового начала.
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