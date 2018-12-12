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16:25 (мск), источник: Mail Новости

Ученые: у самцов и самок пчел радикально разные вкусы

Они любят разные цветы.

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У пчел мужского и женского пола совершенно разные привычки в еде, говорится в новом исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Science.

Несмотря на то, что оба пола нуждаются в нектаре, они получают его из разных цветов. При этом вкусы у них настолько не совпадают, что с тем же успехом самцы и самки пчел могли бы принадлежать к разным видам насекомых.

Ученые пришли к таким выводам после 11-недельного наблюдения за пищевыми привычками разных видов пчел. Исследование проводили на полях Нью-Джерси, богатых самыми разными цветами. Затем около 19 тысяч насекомых вернули в лабораторию и проследили взаимосвязь между пищевыми привычками, видом и полом.

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Мужские и женские особи редко пили нектар из одного и того же вида цветов, сообщила команда исследователей. Вероятно, их предпочтения продиктованы различными физиологическими и репродуктивными потребностями организмов.

Самцы пили нектар, который сразу же давал им порцию энергии, и избегали цветов без нектара. Самки, как рабочие пчелы, тоже потребляют нектар, но они также собирают пыльцу и несут ее в улей. В ее поисках они облетают самые разные цветы.

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Исследователи утверждают, что понимание этих различий поможет в борьбе за сохранение пчел. Возле ульев нужно высаживать самые разнообразные цветы, которые будут удовлетворять потребности и самцов, и самок.

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