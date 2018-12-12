Ученые: у самцов и самок пчел радикально разные вкусы
Они любят разные цветы.
Они любят разные цветы.
У пчел мужского и женского пола совершенно разные привычки в еде, говорится в новом исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Science.
Ученые пришли к таким выводам после 11-недельного наблюдения за пищевыми привычками разных видов пчел. Исследование проводили на полях
Мужские и женские особи редко пили нектар из одного и того же вида цветов, сообщила команда исследователей. Вероятно, их предпочтения продиктованы различными физиологическими и репродуктивными потребностями организмов.
Самцы пили нектар, который сразу же давал им порцию энергии, и избегали цветов без нектара. Самки, как рабочие пчелы, тоже потребляют нектар, но они также собирают пыльцу и несут ее в улей. В ее поисках они облетают самые разные цветы.
Исследователи утверждают, что понимание этих различий поможет в борьбе за сохранение пчел. Возле ульев нужно высаживать самые разнообразные цветы, которые будут удовлетворять потребности и самцов, и самок.
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